Quarticciolo: trovato cadavere con una ferita alla testa, ipotesi omicidio

Via Prenestina, 486

Portrebbe essere stata uccisa una transessuale trovata priva di vita martedì mattina sulla Prenestina, zona Quarticciolo. La scoperta poco dopo le 7:30 in un canale di scolo che si trova dietro un distributore di carburante all'altezza di via Corsano.

Segnalata la presenza di un corpo privo di vita da parte di un passante, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118 che ha constatato il decesso della transessuale, non ancora identificata. Eseguiti i primi accertamenti gli investigatori hanno riscontrato una ferita sulla fronte della transessuale, aspetto che farebbe propendere per un possibile omicidio.

Circoscritta l'area sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri del VII Nucleo Investigativo di via in Selci con i militari della Compagnia Roma Montesacro.

Bocche cucite da parte degli investigatori che al momento non escludono nessuna ipotesi, dalla possibile morte violenta all'incidente. Così come resta da accertare se la morte della transessuale sia avvenuta dove è stato ritrovato il cadavere o se lo stesso sia stato eventualmente trasportato da un altro luogo.