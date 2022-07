Omicidio di Artena: identificata la vittima, il 32enne ucciso in un casolare

Si chiamava Fation Bylyshi ed era nato in Albania la vittima dell'omicidio di Artena. Il 32enne è stato trovato privo di vita a bordo strada domenica sera da un residente allarmato dal continuo abbaiare del suo cane. Uscito dalla sua abitazione di via Casa Colonnella l'anziano ha trovato l'uomo residente nella stessa Artena in una pozza di sangue con una profonda ferita alla gola.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che, seguendo la scia di sangue lasciata dalla vittima in strada, sono arrivati sino ad un casolare poco distante dove hanno poi trovato e fermato due cittadini romeni di 27 e 30 anni, poi arrestati ed associati in carcere in attesa della convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto il 32enne potrebbe essere stato ferito a morte in un casolare di via del Boschetto. Ferito alla gola con un vetro rotto o un coltello - con l'arma del delitto che ancora non è stata ritrovata - Fation Bylyshi sarebbe stato ucciso dai due giovani cittadini originari dell'est Europa nel corso di una violenta lite. Ferito gravemente alla gola è poi scappato sino ad arrivare nella vicina via di Casa Colonnelle, dove è poi morto ed è stato trovato dai carabinieri.

I pm di Velletri hanno avviato un fascicolo di indagine ed i carabinieri della compagnia di Colleferro agli ordini del Capitano De Lisa stanno continuando le indagini per accertare con esattezza i contorni dell'omicidio. Posta sequestro l'abitazione non lontana dal luogo del ritrovamento del cadavere dove Fation Bylyshi sarebbe stato ucciso.

Un omicidio sul quale restano ancora molti punti da chiarire, a partire dal movente. Fra le ipotesi - con gli inquirenti che mantengono ancora le bocche cucite - non si esclude un litigio per futili motivi. Poco collaborativi i due fermati, gli investigatori stanno proseguendo le indagini ad al momento non escludono nessuna ipotesi.

Senza documenti l'uomo - già conosciuto alle forze dell'ordine - è stato identificato mediante le impronte digitali.