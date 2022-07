Omicidio ad Anzio: Leonardo Muratovic ucciso a coltellate tra i locali della movida

Un giovane di 25 anni, Leonardo Muratovic, originario di Aprilia, è stato ucciso nella notte ad Anzio al culmine di una lite avvenuta fuori dai locali della zona della movida. Siamo in riviera Mallozzi, zona che, specie nei week end estivi, si riempie di giovani a caccia di divertimento nei locali della cittadina del litorale a sud di Roma.

Sono da poco passate le due quando, sembrerebbe per futili motivi, scoppia una lite. Volano parole grosse, si alzano le mani e alla fine qualcuno tira fuori il coltello. A farne le spese il 25enne Leonardo Muratovic colpito dai fendenti inferti con l'arma da taglio. Immediata la richiesta dei soccorsi e la corsa all'ospedale, con il decesso però sopraggiunto a bordo dell'ambulanza. Disposta l'autopsia per capire quanti colpi siano stati inferti.

Le indagini

Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che hanno ricostruito l'accaduto e iniziato la caccia all'aggressore. Presente anche la scientifica che ha isolato ed esaminato nel dettaglio la zona. Ascoltati tutti i testimoni presenti, gli amici della vittima e i proprietari dei locali. Saranno acquisite anche le immagini delle tante telecamere della zona che hanno ripreso l'accaduto.

A coordinare la procura di Velletri che ha aperto un fascicolo. Il pubblico ministero Vincenzo Antonio Bufano ha eseguito un sopralluogo sul luogo del delitto.

Da settimane il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha disposto un rafforzamento dei controlli sulle piazze del litorale più esposte al fenomeno della movida estiva. Tra queste c'è anche Anzio, dove polizia e carabinieri nelle scorse settimane hanno controllato centinaia di giovani, monitorando soprattutto la zona di Riviera Mallozzi, frequentatissima per la presenza di locali notturni.

Chi era la vittima

Leonardo Muratovic, 25 anni, è originario di Aprilia e presso la cittadina a sud di Roma era molto conosciuto. Origini croate, Muratovic da anni praticava pugilato, sua grande passione come testimonia il suo profilo facebook, dove in queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio. "È stato un onore condividere ring e allenamenti. Un abbraccio forte amico mio, ovunque tu sia", scrive Andrea. "Riposa in pace, amico mio", aggiunge Biagio. "Sei e sei stato sempre un grande amico mio condoglianze da parte mia alla famiglia sarai sempre nel mio cuore", aggiunge un altro amico. E ancora Cristian: "Senza parole. Il pugilato ci ha legato. Abbiamo combattuto anche contro. Adesso vola e fai vedere come colpisci".

