Viti confessa l'omicidio del Quadraro: "È partita una botta e lui è cascato". La ricostruzione

Daniele Viti ha confessato di aver sparato e ucciso Andrea Fiore, l'uomo freddato in via dei Pisoni pochi giorni dopo il suo amico, Luigi Finizio, imparentato con i Senese e crivellato a morte mentre faceva benzina. È quanto emerge dal decreto di fermo del pm Eleonora Fini nei confronti del complice dell'omicidio, Danilo Rondoni, il secondo uomo accusato di aver fatto parte del delitto il cui arresto è stato convalidato ieri.

È il 27 marzo quando Viti e Rondoni bussano alla porta di Fiore. Il carrozziere ha la colpa - almeno da quanto emerso fino ad oggi - solamente di essere amico di Luigi Finizio. I due cercano informazioni proprio sull'agguato a "Gigio". Rondoni e Viti nella loro azione denotano la loro approssimazione criminale. Rapiscono per qualche ora un vicino di casa di Fiore per carpirgli notizie, si fingono poliziotti e passano all'azione.

Il portafogli lasciato per errore

Ma qui, nel rapimento lampo, arriva il primo errore. Viti e Rondoni gli sequestrano cellulare e portafogli ma poi lo rilasciano e, nel restituirgli il tutto, gli consegnano il portafogli sbagliato, quello di Viti appunto. È così, con questo elemento, che la polizia arriverà subito a lui.

Per qualche minuto, così, il vicino di casa di Fiore - il vero bersaglio, entra in possesso dei "documenti rilasciati in favore di Viti, che riconosce come uno dei soggetti che lo avevano sequestrato e nello specifico come colui che era alla guida dell'autovettura". L'uomo fa addirittura per restituirglielo e ascolta le urla di Fiore che urlava "quali nomi...quali nomi". Dopo cinque minuti il forte rumore provenire dall'appartamento di Fiore. Era uno sparo che attira l'attenzione del vicinato.

La ricostruzione dell'omicidio

Attimi che denotano la grossolanità da parte dei due. Nel decreto la dinamica dell'omicidio viene così ricostruita: Viti riferisce agli investigatori che quella sera, lui e Rondoni, sono andati a casa di Fiore. La pistola, inizialmente, era in mano a Rondoni. Fiore si è fatto trovare armato di un'accetta. Rondoni, "mi ha messo la pistola in mano - dice Viti a chi indaga - e mi è partito un colpo". Pistola che è stata trovata proprio in casa di Viti dalla polizia.

"Lui me l'ha messa in mano a me dicendo 'reggi'", si legge nel decreto. Fiore "è uscito con l'accetta e Rondoni mi ha detto 'Spara, spara' e mi è partita una botta e lui è cascato per terra all'indietro e si è chiuso la porta da solo.

Il blitz di Viti e Rondoni fallisce. I due, dopo il colpo di pistola "partito" uccidono Fiore e su Finizio non ottengono nessuna informazione. Viti verrà individuato poco dopo assieme alla sua compagna. Durante l'arresto gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato anche "un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana". Poche ore dopo a Pietralata viene individuato un arsenale. Nella tarda serata di venerdì, invece, anche Rondoni finisce in manette.