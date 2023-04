Gli ordini via Telegram per uccidere Andrea Fiore: caccia al mandante dell'omicidio del Quadraro

Le indagini per l'omicidio di Andrea Fiore, l'uomo freddato in via dei Pisoni pochi giorni dopo il suo amico, Luigi Finizio, imparentato con i Senese e crivellato a morte mentre faceva benzina, non sono finite. È quanto emerge dal decreto di convalida dell'arresto di Daniele Viti, l'uomo accusato dell'omicidio insieme a Danilo Rondoni.

Viti ha confessato, ma le indagini continuano alla ricerca di un terzo uomo. Forse il mandante dell'omicidio? Non è chiaro. Secondo chi indaga, tuttavia, Rondoni e Viti avrebbero ricevuto ordini da questa persona via Telegram.

La confessione di Viti

Rondoni, "mi ha messo la pistola in mano e mi è partito un colpo". "Lui me l'ha messa in mano a me dicendo 'reggi'", si legge nel decreto scorrendo le parole di Viti. Fiore "è uscito con l'accetta e Rondoni mi ha detto 'Spara, spara' e mi è partita una botta e lui è cascato per terra all'indietro e si è chiuso la porta da solo".

Pistola che è stata trovata proprio in casa di Viti dalla polizia. L'uomo originario di Veroli l'aveva portata a casa della propria compagna, dove l'aveva nascosta dentro la cappa. I due erano a caccia di "nomi", informazioni utili da rivendere in merito all'omicidio di 'Gigio' Finizio.

La caccia al terzo uomo

Nel corso dell'interrogatorio davanti al pm fatto lo scorso 28 marzo alle ore 12:30, Viti quindi ha quindi raccontato di essersi recato nei pressi della casa del Fiore con Rondoni che aveva portato l'arma. Erano con una Fiat Panda bianca presa a noleggio.

Lo scopo era quello di ottenere informazioni per "conto di un non meglio indicato soggetto dal Fiore" sui rapporti con Luigi Finizio, ucciso a Roma la settimana precedente, e anche "con riferimento a quanto il Fiore fosse a conoscenza riguardo a detto omicidio", spiega il gip Francesco Patrone nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Viti stesso.

A supportare la tesi del terzo uomo, c'è anche la testimonianza di un vicino di casa di Fiore che era stato preso in ostaggio temporaneamente da Rondoni e Viti. L'uomo - totalmente estraneo alla vicenda - ha raccontato di scambi di messaggi via Telegram da parte dei due forse con qualcuno che li ha inviati a interrogare il carrozziere fingendosi poliziotti.

Ma c'è di più. In casa di Viti furono trovati quattro chili di droga. Lo stupefacente rinvenuto, l'uomo accusato dell'omicidio di Fiore ha raccontato di tenerlo "per conto terzi" in quanto era "incaricato di effettuare le consegne su indicazione dei titolari dello stupefacente, senza fornire ulteriori specificazioni". Che il "padrone" della droga sia la stessa persona che ha coordinato il maldestro e tragico blitz di Viti e Rondoni? La squadra mobile e la procura di Roma indagano.