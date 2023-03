Omicidio Andrea Fiore: si indaga nel mondo dello spaccio. La vittima era amico di Luigi Finizio

Vivevano nello stesso quartiere e frequentavano gli stessi giri. C'è un legame di amicizia fra Luigi Finizio e Andrea Fiore, entrambi uccisi a Roma in quella che sembra avere sempre più i contorni di una guerra per l'egemonia dello spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi residenti nella zona del Quadraro vecchio, Finizio e Fiore sono stati ammazzati a colpi di pistola in quella che sembra una spirale di violenza che al momento non sembra avere fine. Sono sei gli omicidi, vere e proprie esecuzioni, avvenute nella Città Eterna dall'inizio di questo nuovo anno con le pistole tornate a sparare e a uccidere.

Omicidio Andrea Fiore

Meccanico di professione, 54 anni, nato e cresciuto al Quadraro, Andrea Fiore aveva vissuto e lavorato in passato in un'autofficina a Tenerife in Spagna. Era poi tornato a Roma dove, secondo quanto si apprende da fonti investigative, era coinvolto in un giro di sostanze stupefacenti. Diversi i precedenti di polizia del 54enne: danneggiamento, furti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, evasione e appunto spaccio di droga. Proprio quest'ultimo aspetto legherebbe Fiore a Finizio. Un legame che i due avevano anche sui social, oltre che per le strade del quartiere di Roma sud. Proprio lo scorso 29 agosto Finizio aveva inviato su facebook gli auguri di compleanno a Fiore.

Fiore che invece due giorni dopo l'assassinio di Finizio aveva postato una canzone presumibilmente in ricordo dell'amico. Finizio che era un nome noto della criminalità romana, imparentato con Michele Senese detto O' Pazzo, uno dei signori della droga e rappresentante della camorra a Roma. Il 51enne freddato in strada dai killer a colpi di pistola era infatti cugino di Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese, subentrato al comando del clan e fratello di Michele O' Pazzo.

Scia di sangue al Quadraro

Amici ma anche vicini di casa, uccisi nel volgere di due settimane a distanza di poche centinaia di metri l'uno dall'altro: Finizi a un distributore di carburante di via dei Ciceri e Fiore all'interno del suo appartamento di via dei Pisoni, poco distante dalla fermata della linea A della metro Porta Furba. Vittima che presumibilmente conosceva il suo assassino che poco dopo la mezzanotte fra domenica e lunedì ha bussato alla porta di casa e lo ha freddato con un colpo di pistola all'addome. Una ferita che non ha lasciato scampo a Andrea Fiore, che ha avuto appena il tempo di chiamare il 112: "Mi hanno sparato", il grido d'aiuto lanciato ai soccorritori. Una volta in casa lo hanno però trovato privo di vita accanto alla porta d'ingresso.