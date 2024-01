Omicidio Alexandru Ivan: arrestato un 26enne. Quarto fermo per la morte del 14enne

Nuovo tassello a Roma per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola al parcheggio della linea C Montecompatri a Pantano. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Frascati hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Velletri, il 26enne Massimo Komarov - detto Janko - scovato dagli investigatori alla Borghesiana, nella periferia est della Capitale. Il ragazzo classe 1998 farebbe parte del gruppo che la notte dell’omicidio si trovava a bordo dell’automobile da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso l'adolescente residente con la madre e il patrigno a Valle Martella.

Dopo i cugini Corum e Dino Petrow, fermati con l'accusa di concorso in omicidio (con i fermi convalidati dal gip) i carabinieri nel proseguio delle indagini avevano fermato una terza persona, Ringo Gurgevic. Il 30enne aveva trovato riparo ad Aprilia - in provincia di Latina - dopo essersi allontanato dalla Capitale nelle ore successive all'omicidio del 14enne.

La rissa nel bar a Finocchio

In base alla ricostruzione dei carabinieri, la notte dell'omicidio avvenuto la notte fra il 12 e il 13 gennaio scorsi, intorno alle 23:00 il patrigno del 14enne Tiberiu Maciuca era in un bar della via Casilina, in zona Finocchio, dove è cominciata una discussione animatamente con alcune persone, identificate poi dai militari grazie alle videocamere del locale.

La discussione animata si trasforma presto in lite violenta tra il patrigno e almeno tre persone, i ras del quartiere secondo qualcuno. Una rissa condita da un mix di alcol, rabbia, vecchi screzi, e non si esclude conti in sospeso sul controllo del territorio appunto. Il tutto proprio davanti alla cassa, sotto l'occhio delle telecamere.

L'appuntamento

I gruppi si allontanano e il patrigno di Alexandru Ivan viene contattato da qualcuno via Messenger, come lui stesso ammette, che gli dà un appuntamento al parcheggio del capolinea della linea C metropolitana. Di fatto i gruppi rivali si conoscono. "Vediamoci, dobbiamo parlarti", avrebbero detto. Ma l'appuntamento risulterà una trappola.

Il gruppo di Tiberiu Maciuca, di cui fanno parte anche il fratello e la sua compagna, Alexandru Ivan e il nonno materno, si organizza in due macchine. Qualcuno porta bastoni e mazze da baseball, quelle poi trovate dai carabinieri, e tutti insieme si portano nel luogo dell'appuntamento, allo scalo di Pantano, prima degli altri.

Gli spari

L'auto, con a bordo almeno due o tre persone (non è chiaro se siano gli stessi già identificati al bar), arriverà sul luogo dell'incontro e lì partiranno quattro colpi, con un proiettile all'addome che colpì e uccise il 14enne.

Secondo quanto ricostruito da chi indaga, nella vettura dalla quale sono partiti gli spari c'erano Corum e Dino Petrow e altri due uomini. Secondo la versione di Corum Petrow, data davanti al gip, invece no, le auto sarebbero state di più e gli spari sarebbero partiti da un'altra vettura. Stando alle indagini, inoltre, il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato Tiberiu Maciuca, attuale compagno della madre del 14enne, e non il giovane Alexandru. Quattro gli arresti, con gli investigatori che proseguono le indagini al fine di assicurare alla giustizia altri possibili responsabili.