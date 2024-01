Omicidio Alexandru Ivan, convalidato il fermo di Dino Petrow. L'avvocato: "Chiederemo perizia psichiatrica"

Nel giorno della convalida del fermo spunta l'ipotesi della perizia psichiatrica. Dino Petrow, attraverso l'avvocato Fabio Frattina, prepara la sua difesa dopo l'arresto con l'accusa di concorso in omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola nel parcheggio della Metro C Monte Compatri a Pantano la notte fra il 12 il 13 gennaio.

Dino Petrow, 33 anni, era scappato a Treviso e aveva trovato rifugio da una zia. All'alba dello scorso 17 gennaio il blitz. I carabinieri di Treviso contattati dai colleghi di Frascati, hanno fatto irruzione nella casa della zia di Petrow, una abitazione privata a due passi dalla stazione. Il trentatreenne non era armato e non oppose resistenza.

Convalida del fermo di Dino Petrow

Dino Petrow è cugino di Corum Petrow già arrestato con l'accusa di concorso in omicidio e di aver organizzato l'incontro chiarificatore con il patrigno della vittima, Tiberiu Maciuca. Nei confronti del 33enne il gip del tribunale di Treviso Carlo Isidoro Colombo ha convalidato il fermo di PG. Difeso dall'avvocato Fabio Frattina, il suo legale ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa nella mattinata di oggi - sabato 20 gennaio - all'uscita dal carcere di Treviso dove il suo assistito è detenuto: "Si è avvalso della facoltà di non rispondere - le parole dell'avvocato Frattina -. Eventualmente rilasceremo delle dichiarazioni al pubblico ministero per chiarire la sua posizione".

Problemi di natura psichiatrica

L'avvocato di Dino Petrow ha poi affermato che il suo assistito "Ha problemi di natura psichiatrica. Lui continua ad affermare che non c'entra assolutamente nulla - ha spiegato ancora Frattina -. Che era andato lì solo ed esclusivamente a prendere un cappuccino e un cornetto al bar. Che si era trovato a dividere una colluttazione che c'era fra due persone. Fra un uomo che stava seduto con lui e un'altra persona che aveva aggredita quella persona che stava con lui". Dino Petrow, ha riferito il legale ha affermato "di essere tornato a casa e poi di essere stato contattato per andare a chiarire. Era andato solo a chiarire, assolutamente non per fare quello che è successo. Lui è completamente estraneo ai fatti che gli sono contestati".

Richiesta di perizia psichiatrica

Alla domanda sullo stato d'animo del suo assistito l'avvocato Frattina ha poi risposto: "Ha una paura infinita". Aggiungendo: "Ho detto ai suoi familiari che se avesse voluto chiarire la sua posizione sarebbe dovuto andare a parlare con l'autorità giudiziaria. Stava rientrando proprio per questo. Non aveva intenzione di scappare all'estero. Sarà chiarita presto la sua posizione. Chiederemo di nuovo una perizia psichiatrica".

Estraneo a quanto successo

"Lui non ha risposto a nessuna domanda", conclude l'avvocato Fabio Frattina, che ha poi aggiunto: "Il problema delle macchine è un grande problema, perché non si sa quante macchine ci fossero, non si riesce a capire. Lui (Dino Petrow ndr) mi ha confermato che è andato esclusivamente a chiarire una posizione ma che non c'entra nulla con quanto successo. C'entra con il primo episodio, ma era lì solo per evitare che fosse massacrata una persona che stava vicino a lui".

Concorso in omicidio

Secondo i riscontri investigativi che hanno portato al fermo, la notte di sabato 13 gennaio Dino Petrow avrebbe partecipato in prima persona alla lite al bar sulla Casilina, nel corso della quale sarebbe poi scoppiata la rissa con Tiberiu Maciuca, il 29enne attuale compagno della madre di Alexandru Ivan.

L'omicidio di Alexandru Ivan

Stando a quanto ricostruito, inoltre, Dino Petrow avrebbe colpito con una testata in bocca il patrigno di Alexandru Ivan, per poi prenderlo a calci una volta a terra, nella lite consumata due ore prima della sparatoria alla stazione di Pantano. Dopo quella discussione Tiberiu Maciuca e Corum Petrow - fermato con l'accusa di concorso in omicidio dopo essersi presentato spontaneamente agli inquirenti - si sentirono via Messenger per concordare un appuntamento chiarificatore. Ma l'incontro risulterà una trappola.

Le indagini continuano

Dopo la convalida dei fermi di Dino e Corum Petrow, le indagini dei carabinieri e della procura, vanno avanti senza sosta. Al momento non è ancora chiaro chi sia stato a sparare. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, nella vettura dalla quale sono partiti gli spari c'erano Corum e Dino Petrow e altri due uomini. Secondo la versione di Corum Petrow, data davanti al gip, invece no, le auto sarebbero state di più e gli spari sarebbero partiti da un'altra vettura. Stando alle indagini, inoltre, il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato proprio Maciuca e non il giovane Alexandru.