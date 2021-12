Adrian Pascu ucciso nell'androne di un palazzo, in tv raccontava: "Ero finito in un brutto giro"

Freddato con tre colpi di pistola allo stomaco vicino alla cabina dell’ascensore, nell’androne del suo palazzo tra Torrevecchia e Primavalle, periferia ovest di Roma: Adrian Pascu, pizzaiolo trentenne di origini romene, sabato mattina è morto così. E gli interrogativi su questo omicidio con il passare delle ore crescono, complice un passato difficile in cui spiccano alcuni arresti per furto e stupefacenti.

Adrian Pascu in tv per raccontare la sua storia

Dei suoi primi anni in Italia Pascu ha parlato pubblicamente nel 2014 durante la trasmissione televisiva "Siamo noi" su Tv2000, emittente della Conferenza Episcopale Italiana. In quell'occasione aveva raccontato l’arresto e il carcere, ricordando che “sono arrivato a Milano a 13 anni senza genitori per una vita migliore - aveva raccontato alla conduttrice - ero con amici che facevano reati, e io mi sono trovato in mezzo e ho iniziato a farli io con loro, furti soprattutto. Sono stato arrestato nel 2008 la prima volt