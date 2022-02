Omicidio ad Acilia, ucciso in strada all'alba: indagano i carabinieri

Almeno quattro colpi di pistola, sentiti dai residenti del quartiere, e un uomo, in una pozza di sangue, trovato morto in strada. È giallo sulla morte di P.C., di 48 anni. Omicidio a San Giorgio di Acilia, in via Alberto Galli, all'alba del giorno di San Valentino. A dare l'allarme, intorno alle 6 del mattino di lunedì 14 febbraio, sono stati proprio le persone che abitano i palazzi che, sentendo la raffica di colpi, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Immediati i soccorsi, ma per P.C. - la cui identità ancora non è stata resa nota dalle forze dell'ordine - non c'è stato nulla da fare. Era già morto. L'esecuzione è avvenuta in via Ettore Roesler Franz, quasi in prossimità dell'incrocio tra via Domenico Morelli e via Alberto Galli.

La vittima 48enne, secondo quanto si è appreso, è stata colpita da diversi proiettili proprio sotto la sua abitazione. P.C. era appena uscito di casa. Presto dire quale sia stato il colpo fatale che lo ha ucciso.

Di certo c'è che sul posto ci sono i carabinieri che hanno subito iniziato a fare i primi rilievi e avviato le indagini, a caccia del killer. Al momento non viene esclusa nessuna pista. Dalle 6:30 del mattino la strada è stata chiusa, con i carabinieri che stanno ascoltando i testimoni sulla via e recuperando i bossoli lasciati dopo l'agguato. I militari della compagnia di Ostia, che coordinano le indagini, stanno vetendo la possibile presenza di telecamere per riuscire a ricostruire la dinamica del delitto. È probabile che l'omicida, dopo l'agguato al 48enne, sia fuggito su un mezzo a due ruote.

Articolo aggiornato con le iniziali della vittima alle 10:20