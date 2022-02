Omicidio ad Acilia, ucciso sotto casa: l'agguato mentre stava andando al lavoro

Lo aspettava sotto casa. Chi lo ha ucciso sapeva le sue abitudini, lo ha rincorso e ha sparato colpendolo almeno tre volte. Una al collo e l'altro al basso ventre. Così è morto Paolo Corelli, 48 anni, dipendente di un supermercato. A indagare sull'omicidio di via Alberto Galli che ha scosso il quartiere di San Giorgio di Acilia all'alba del giorno di San Valentino, sono i carabinieri di Ostia che al momento non vogliono escludere nessuna pista.

D'altronde Paolo Corelli, secondo quanto si apprendere, era un uomo incensurato. Formalmente non aveva nessun guaio con la giustizia. E allora, chi ha ucciso il 48enne? Qualcuno ha ordinato la sua morte, oppure è stata l'iniziativa personale del suo omicida? E perché, qual è il movente? Interrogativi che gli investigatori sono chiamati a risolvere.

Stando a quanto potuto ricostruire da RomaToday, gli spari (almeno quelli uditi dai residenti) sarebbero stati esplosi intorno alle 6 del mattino di lunedì 14 febbraio. Già sette minuti dopo, in strada, qualcuno era sceso per soccorrere Paolo Corelli, vistosamente sanguinante. A sorreggerlo, anche la sua compagna che, stando a quanto ricostruito, sarebbe andata a prenderlo per portarlo a lavoro, in un supermercato di Fiumicino.

I due non vivevano insieme. Corelli, infatti, abitava in una palazzina in via Alberto Galli. Proprio qui sotto il killer, che al momento dell'agguato avrebbe avuto una mascherina e un cappuccio in testa a nasconderne le sembianze, lo avrebbe aspettato. Insomma, chi lo ha ucciso sapeva dove trovarlo. Corelli, inoltre, avrebbe anche tentato una fuga ma all'angolo, in via Ettore Roesler Franz, è stato colpito. Tre volte.

Tant'è che, come confermato, le ferite fatali sono state riscontrate alla schiena, al basso ventre sinistro e al collo, sul lato destro. Dunque chi lo ucciso lo avrebbe inseguito per qualche metro prima di sparare. I residenti che hanno sentito gli spari, hanno raccontato che chi ha sparato è fuggito a piedi. Nessun complice lo stava aspettando. Insomma, ad entrare in azione sarebbe stato un solo uomo.

Informazioni, quelle elencate sopra, tutte al vaglio dei carabinieri del gruppo di Ostia che indagano scandagliando e scavando nei suoi ultimi contatti. Paolo Corelli aveva una figlia. Saputa la notizia, il quartiere si è stretto intorno alla famiglia molto conosciuta a San Giorgio, tra quei palazzi che ospitano anche appartamenti popolari. Non è chiaro se il 48enne avesse dissidi con qualcuno. Chi indaga non esclude nessuna ipotesi.