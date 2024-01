Roma, due omicidi in tre giorni: il prefetto convoca il vertice sulla sicurezza

Due omicidi in tre giorni: Alexandru Ivan, ucciso a 14 anni al parcheggio della Metro C a Pantano la notte fra sabato e domenica e Cristiano Molè, freddato a colpi di pistola in un agguato sotto casa al Corviale nel tardo pomeriggio di lunedì 15 gennaio. Due efferati fatti di cronaca a cui si deve aggiungere un ragazzo di 17 anni ferito con un colpo di pistola mentre rientrava nella sua casa ad Anzio da scuola. A Roma e provincia si torna a sparare e il prefetto Lamberto Giannini corre ai ripari. È stato convocato per giovedì prossimo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si farà il punto sull'emergenza criminalità nella Capitale e su come affrontarla per evitare una escalation di violenza. Il rischio è che stiano cambiando i rapporti e gli assetti criminali della città. Due omicidi che potrebbero innescare una spirale di violenza. Vertice sulla sicurezza previsto a Palazzo Valentini nel quale si argomenteranno gli ultimi fatti di cronaca al fine di evitare una esplosione di criminalità.

L'omicidio di Alexandru Ivan

Quattordici anni, nato da genitori romeni, Alexandru Ivan è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da una Ford Fiesta al parcheggio della metro C Monte Compatr nella periferia est della Capitalei. Un incontro chiarificatore tra il patrigno dell'adolescente e un gruppo di ragazzi con i quali c'era stata una lite in un bar sulla via Casilina, in zona Finocchio. Un appuntamento con la morte, per il quale è stato arrestato il 24enne Corum Petrow. Il giovane, fermato per concorso in omicidio dopo essersi presentato spontaneamente dai carabineiri con i suoi avvocati, non ha però risposto alle domande del gip. Petrow, assistito dagli avvocati Luca Guerra e Fabio Frattini, ha detto di aver portato il cugino all'appuntamento e "dalla nostra auto - ha raccontato - non sono partiti colpi di pistola. I colpi proiettili sono stati esplosi da un'altra autovettura Ford Fiesta grigia e poi è sopraggiunta un'altra auto ancora di colore giallo". Spari che, secondo la versione di Petrow, sarebbero partiti "da almeno due pistole". "Lo zio della vittima conosce chi ha sparto e li ha identificati fotograficamente" ha detto l'avvocato Luca Guerra che poi aggiunge: "Corum non era in quella macchina", inoltre, secondo il legale "la procura, nel dire che c'e' una sola pistola che spara, non prende in considerazione che vengano rinvenuti bossoli di pistole Winchester e Fiocco che appartengono a due diverse pistole". La difesa spera che i "veri colpevoli dell'omicidio" si consegnino presto.

L'omicidio di Cristiano Molé al Corviale

Ma se sull'omicidio di Alexandru Ivan gli inquirenti procedono spediti negli accertamenti, ancora sono poco chiari i contorni che hanno portato all'agguato in cui ha perso la vita Cristiano Molè. Il 33enne romano è stato infatti freddato in quello che agli inquirenti è parso da subito come un vero e proprio agguato teso nei confronti dell'uomo tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, al Corviale. Molè, nonostante il caso di omonimia, non era legato alla cosca calabrese dei Molè di Gioia Tauro ma era già stato gambizzato nel 2014 a Bravetta. Sul delitto indaga anche la Direzione distrettuale antimafia di Roma ma per le modalità con cui è avvenuto e non perché si pensi a legami con la 'ndrangheta. Molè è stato ucciso da un proiettile - quindici quelli esplosi - che lo ha raggiunto al torace mentre il 30enne che era con lui è stato ferito a una gamba.

Agguato mortale al Corviale

I carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci che indagano sull'omicidio non escludono che si sia trattato di un regolamento di conti ma resta da chiarire se sia maturato nel contesto del traffico di droga. Altro aspetto che gli investigatori stanno accertando è se i due obiettivi dell'agguato avessero un appuntamento con qualcuno. I killer subito dopo gli spari si sono dati alla fuga a bordo di un'auto, sembrerebbe una panda di colore chiaro. Il ferito è stato portato al San Camillo ed è stato sentito dai militari.

Studente ferito ad Anzio

Due omicidi e non solo, come accaduto ad Anzio, in provincia di Roma dove martedì pomeriggio un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla coscia destra, sotto al gluteo. Romano, nato da genitori nigeriani, lo studente è stato colpito mentre rientrava in casa nella zona dello Zodiaco da scuola.

L'allarme di Unarma

Una escalation di violenza che preoccupa: "Unarma associazione sindacale carabinieri esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza e degli omicidi che stanno colpendo la città di Roma. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e il persistere di questi episodi richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. Chiediamo un potenziamento delle risorse dedicate alle forze dell'ordine e una maggiore collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza pubblica. Il Sindacato si impegna a sostenere i propri membri nell'adempimento del loro dovere, ma è fondamentale agire con tempestività per invertire questa pericolosa tendenza. Invitiamo la comunità a collaborare con le forze dell'ordine segnalando qualsiasi attività sospetta e a essere vigile nei confronti della propria sicurezza. Solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo preservare la tranquillità e la sicurezza della nostra città - commenta in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma -. Siamo disponibili a discutere e collaborare con le istituzioni locali e nazionali per implementare strategie efficaci che possano arginare la crescita della violenza e degli omicidi nella Capitale".