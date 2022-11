Gli omicidi di Prati, scovato il presunto killer: è il 51enne Giandavide De Pau

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Prati di giovedì mattina. All'alba di oggi gli agenti della squadra mobile hanno portato in Questura il 51enne Giandavide De Pau, fortemente sospettato di aver ucciso tre donne, due cinesi (non ancora identificate) e la colombiana Marta Castano Torres, tra via Riboty e via Durazzo. La conferma della svolta decisiva è arrivata a metà mattinata indirettamente dalla Questura di Roma che, pure nel più totale riserbo, con una nota ha tenuto a far sapere che "ora i cittadini possono essere tranquilli".

Interrogatorio durato sette ore

L'uomo, 51 anni, è stato sottoposto ad un interrogatorio durato sette ore nel corso del quale ha ricostruito gli ultimi due giorni. "Ricordo di essere stato nella casa di via Riboty", avrebbe raccontato, "con delle ragazze cinesi e di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un blackout, non ricordo più nulla. Non ricordo di essere stato in via Durazzo. Ho vagato per due giorni senza mangiare né dormire. Dopo avere vagato per due giorni, sono andato a casa di mia madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire per circa due ore e poi sono arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle sei di mattina".

Secondo quanto si apprende la Procura di Roma è pronta a contestargli l'accusa di triplice omicidio aggravato. A breve sarà trasferito presso il carcere di Regina Coeli



Il sospettato è stato individuato a Primavalle, quartiere in cui risiede sua madre. A mettere le forze dell'ordine sarebbe stata una segnalazione arrivata da uno stretto parente. Una chiamata in cui si prefigurava un fatto grave, e che ha portato il familiare dell'uomo a collegare le sue frequentazioni con quanto avvenuto giovedì scorso e ad allertare le forze dell'ordine.

Ad incastrarlo sarebbero state poi delle testimonianze in particolare di due cittadini cubani e di una terza persona, interrogati tra la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi. Ad indirizzare le indagini anche l'ausilio dei carabinieri che hanno fornito elementi utili a risalire al presunto responsabile.

Chi è il sospettato

Secondo quanto si apprende Giandavide De Pau è già noto alle forze dell'ordine. Il suo nome, in passato, era comparso nell'inchiesta mondo di Mezzo, dove veniva indicato come l'autista di Michele Senese, presente a molti incontri con Massimo Carminati. Nel 2020 è finito coinvolto nell'operazione Tulipano. Altro elemento che filtra è quello legato ai problemi di tossicodipendenza del sospettato e il fatto che attualmente è in cura psichiatrica, seguendo un percorso farmacologico.

La nota della Questura di Roma: "La popolazione può stare tranquilla"

Il questore di Roma, Mario Della Cioppa, in una nota spiegava a metà mattinata: "In merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che sta portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l'Arma dei Carabinieri, seguendo le indicazioni della Procura della Repubblica. Per dettagli inerenti lo stato delle indagini dobbiamo confrontarci con il Procuratore Lo Voi con il quale siamo costantemente in contatto per doveroso rispetto verso chi ha la direzione delle stesse e verso il lavoro che sta conducendo il PM titolare, insieme al Capo della Squadra Mobile. Quale Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza, posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno, gli organi investigativi e la Procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose".