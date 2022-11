Gli omicidi di Prati: un sospettato è stato portato in Questura

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Prati di giovedì mattina. All'alba di oggi gli agenti della squadra hanno portato in Questura un uomo fortemente sospettato di aver ucciso le due cinesi e una colombiana tra via Riboty e via Durazzo. A darne notizia è sul proprio sito internet la trasmissione Rai Chi L'ha visto?. La conferma arriva a RomaToday da fonti di polizia che smentiscono però al momento il fermo dell'uomo, al momento sottoposto ad interrogatorio molto probabilmente per ottenerne una confessione.

Forti i sospetti su di lui che al momento dell'arrivo della polizia si trovava in una struttura ricettiva di via Milazzo. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un romano di 50 anni e a lui gli agenti della squadra mobile sarebbero arrivati incrociando i tabulati telefonici e le chat con le vittime. Ad indirizzare le indagini anche l'ausilio dei carabinieri che hanno fornito elementi utili a risalire al presunto responsabile.

La nota della Questura di Roma: "La popolazione può stare tranquilla"

Il questore di Roma, Mario Della Cioppa, in una nota spiega: "In merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che sta portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l'Arma dei Carabinieri, seguendo le indicazioni della Procura della Repubblica. Per dettagli inerenti lo stato delle indagini dobbiamo confrontarci con il Procuratore Lo Voi con il quale siamo costantemente in contatto per doveroso rispetto verso chi ha la direzione delle stesse e verso il lavoro che sta conducendo il PM titolare, insieme al Capo della Squadra Mobile. Quale Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza, posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno, gli organi investigativi e la Procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose".

