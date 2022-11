Omicidi di Prati: la furia di De Pau, le donne uccise con decine di coltellate

Decine di coltellate. Colpi che hanno ucciso Xiuli Guo conosciuata come "Sofia", Yan Rong Li detta "Lia" e Marta Castano Torres. Fendenti che hanno raggiunto le donne in varie parti del corpo tra cui collo, schiena e testa. Così Giandavide De Pau, accusato del triplice omicidio, avrebbe ucciso in un'ora le tre donne nel quartiere Prati, a Roma, lo scorso 17 novembre.

È quanto emerge dall'autopsia svolte sul corpo delle tre donne. Le coltellate, secondo quanto emerso dall'esame autoptico eseguito al policlinico Gemelli, sono state inferte in più parti del corpo. Non è ancora chiaro se le ferite siano state inferte con la stessa arma, che non è ancora stata trovata. In carcere accusato per il triplice omicidio c'è Giandavide De Pau.

Per l'uomo negli scorsi giorni è stato convalidato il fermo. Nuovi dettagli erano emersi dal video del cellulare, abbandonato da De Pau nella casa delle prime due vittime. Gli inquirenti intanto stanno tentando di verificare se i tre omicidi siano stati "pianificati" e premeditati.