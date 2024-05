Far west Capitale, a Roma si spara: 3 morti e 7 gambizzati nel 2024. La mappa degli agguati

A Roma si spara e le strade della Capitale sono diventate come quelle polverose del far west. Pistole fumanti e vittime in aumento. Colpi esplosi di notte o in pieno giorno, in strada. Spari per il controllo del territorio, spesso per con la droga come sfondo. D'altronde anche la mappa dei quartieri dove sono avvenuti gli agguati corrisponde a quella delle piazze di spaccio.

L'ultima vittima è stata Caterina Ciurleo, 81 anni. L'anziana non era una narcotrafficante. Passava per caso davanti a un centro commerciale a Ponte di Nona quando una raffica di colpi di pistola, almeno cinque, sono stati esplosi da un'auto in corsa contro un'altra vettura. Un colpo, un proiettile vagante, ha centrato la Smart sulla quale era a bordo, dal lato passeggero, Caterina Ciurleo. Il proiettile le è entrato dalla schiena e la ha trafitto un polmone.

Gli agguati a Roma est

Dopo due operazioni, Caterina Ciurleo è morta in ospedale. Una vittima innocente di una guerra tra bande in un territorio, nel VI municipio, dove la droga gira. E restando in quel quadrante di città, a Tor Bella Monaca, Giancarlo Tei, pregiudicato di 27 anni ritenuto uno tra i principali capo-piazza, quella "ereditata" dal padre ormai da tempo, lo scorso 12 maggio era stato gambizzato in via Giovan Battista Scozza.

Nella borgata Finocchio, il 2 marzo, invece due giovani albanesi furono gambizzati davanti a un bar in via Casilina al civico 206. Prima ancora a gennaio, a Torre Maura, venne ferito alle gambe un ragazzo marocchino di 25 anni. A gambizzarlo un cittadino tunisino di 31 anni.

Corviale criminale

Altra zona calda è quella del Corviale. La settimana scorsa quattro colpi di pistola alle gambe hanno ferito Massimiliano Pacchiarotti, detto Er polpetta, noto alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti. Lo hanno colpito dentro casa, forse un avvertimento.

Il 15 gennaio, a poca distanza, venne ucciso con una crivellata di colpi Cristiano Molè, 33 anni, già ferito alle gambe nel 2014 a Bravetta. Quindici i proiettili sparati contro di lui da un'auto. Era un amico de 'Er polpetta'.

Altri gambizzati

All'inizio di maggio un uomo - un 45enne, con precedenti - stato ferito alla gamba nella zona di Monte Migliore, sulla Laurentina. A marzo alla Magliana, invece, un uomo era sceso da un'auto guidata da un colpisce per entrare in un'autofficina e sparare a Walter Garofalo, un 55enne. Questa volta a indagare è la direzione distrettuale antimafia.

La tragedia di Alexandru Ivan

L'anno si era aperto con un'altra vittima innocente, Alexandru Ivan. Aveva 14 anni. Il minorenne fu ucciso la notte del 13 gennaio nel parcheggio della Metro C Pantano, sulla Casilina. Era stato colpito da due colpi esplosi da un'auto in corsa, per ritorsione dopo una lite in un bar a cui era del tutto estraneo. L'obiettivo era il patrigno, Tiberiu Maciuca che conosceva i suoi aggressori, i sinti Petrow-Petrov, con cui aveva fatto affari e tenuto della droga.

Le indagini dei carabinieri, serrate, hanno portato agli arresti. Il primo a finire in manette era stato Corum Petrow. Poi è stata la volta di Dino Petrov, cugino di Corum. Dopo una settimana, è stato fermato Ringo Gurgevic, fratello di Dino. Il cerchio delle indagini si è poi chiuso con l'ultimo arresto, quello di Massimo Komarov detto 'Janko'. Ora i quattro sono a processo.