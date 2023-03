Il portafogli dimenticato, il killer che non si trova: l'omicidio del Quadraro è tutt'altro che un caso risolto

Il caso non è risolto. Per l'omicidio di Andrea Fiore, il 54enne ucciso la notte tra domenica e lunedì nel suo appartamento di via dei Pisoni, al Quadraro, le indagini sono ancora in corso. Un grosso aiuto a chi indaga, involontariamente, lo ha dato Daniele Viti, 43enne originario di Veroli, centro in provincia di Frosinone.

L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra mobile nel tardo pomeriggio di lunedì. A lui sono arrivati a causa di un maldestro errore di Viti: il suo portafoglio è stato trovato sull'uscio di casa di Fiore, a pochi passi dal corpo esanime della vittima. Un errore che, almeno per il momento, gli è costato l'arresto. Viti è stato bloccato mentre rientrava in un appartamento nella zona di Corviale assieme a una donna. Nei suoi confronti l'accusa è di "concorso in omicidio" assieme ad altre persone ancora non identificata e su cui si sta ora concentrando il lavoro degli inquirenti.

Chi è Daniele Viti

La domanda, quindi, è d'obbligo: è stato lui a sparare e uccidere Fiore? Viti è un sicario che ha agito dopo un pagamento? Presto per dirlo al momento. Il ruolo di Viti nell'agguato mortale, che ha precedenti per stalking, è ancora da chiarire. Fino a qualche tempo fa il 43enne ciociaro era residente nel frusinate. Le accuse di maltrattamenti nei confronti del padre e della sorella e una brutta esperienza imprenditoriale in Irlanda,con un fish&chips a Dublino, lo avevano di fatto costretto a trasferirsi a Roma.

Per un periodo ha abitato in un casolare prima di trasferirsi nella Capitale dove - almeno secondo quello che aveva detto ai parenti - avrebbe trovato un lavoro. Un impiego non meglio identificato. L'ipotesi è che Viti stesse tentando il salto di qualità nel mondo della criminalità. La poca esperienza nel campo e lo scarso carisma, nonostante qualche amicizia "giusta", tuttavia non ne avrebbero aumentato le qualità "malavitose".

L'errore del portafoglio dimenticato a casa della vittima, per esempio, sarebbe un indizio della sua scarsa identità da criminale esperto. Di certo, nell'omicidio, non ha agito da solo. Ma c'è di più perché Viti sarebbe stato coinvolto - anche qui il ruolo è da definire - in un giro di spaccio di stupefacenti e sarebbe stato in rapporti anche con Luigi Finizio, con quattro colpi di pistola lo scorso 14 marzo al self service di via dei Ciceri, a pochi chilometri da via Pisoni. Giovedì c'è l'udienza di convalida del fermo e non è escluso che l'uomo, al momento in silenzio, possa decidere di collaborare.

I legami con l'omicidio di Finizio

Chi indaga lavora anche sui collegamenti del delitto di via dei Ciceri con quello in via dei Pisoni. Che Andrea Fiore conoscesse Luigi Finizio non è un mistero. Che i due siano stati uccisi per volontà della stessa persona è una ipotesi tutt'altro che peregrina, così come non viene scartata la possibilità che chi abbia commesso materialmente il delitto di Fiore possa aver ucciso anche Finizio.

Finizio era legato da rapporti familiari con il clan dei Senese. Fra le ipotesi investigative c’è quella che Finizio e Fiore possano aver commesso uno sgarro nei confronti di un boss della droga che si è vendicato. In casa di entrambi è stata trovata cocaina. Possibile che Fiore sapesse qualcosa di compromettente sull'omicidio di Finizio e per questo è stato fatto fuori?

La droga sullo sfondo

Un intreccio con il traffico di droga sullo sfondo. Di certo nella Capitale si è tornato a sparare e a uccidere. Che sia in corso un riposizionamento delle bande di pusher che potrebbe portare a nuovi equilibri criminali, appare più di una ipotesi. Non solo al Quadraro, ma anche a Ostia, come testimonia l'omicidio di Fabrizio Vallo, il delitto ancora irrisolto a Casal de Pazzi, i sequestri di persona che hanno coinciso anche con la morte di Francesco Vitale e Gualtiero Giombini, e le gambizzazioni a Morena e al Tufello.

Carabinieri e polizia sono al lavoro. "Si sta lavorando assiduamente, d'intesa con l'autorità giudiziaria, per dare una risposta a tutto quanto accaduto nella capitale negli ultimi tempi. Ad ogni modo tutti i fatti di sangue hanno avuto una risposta immediata", ha spiegato la Questura dopo il fermo di Viti.