Olio di semi spacciato per extravergine, trenta ristoratori nel mirino di nas e procura

Olio di semi mixato con beta-carotene e clorofilla, spacciato per extravergine e venduto ai ristoratori di Roma che poi lo utilizzavano nei loro locali. Il prodotto di fatto adulterato e identico solo alla vista all'originale sarebbe stato spacciato per buono in almeno tre esercizi della Capitale, centro storico in primis. È su questo filone che da quasi un anno stanno indagando i carabinieri dei Nas di Roma e la procura coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

La procura ha individuato i produttori in Puglia l'origine del traffico. Sarebbero almeno trenta i locali finiti nel mirino di chi indaga. Ristoranti e gastronomie vicino al Senato, alla Fontana di Trevi, a Testaccio, Trastevere e a Fiumicino. Oltre che ai Castelli Romani e in due supermercati. Il reato contestato è frode in commercio per i produttori e ricettazione per i gestori.

L'indagine è partita da un produttore clandestino con base in Puglia e da una denuncia. Il liquido, l'olio di semi di provenienza ignota e di bassa qualità, sarebbe stato miscelato e imbottigliato con etichette come "extravergine made in Italy". Secondo quanto appreso, l'olio viene venduto a 3 euro al litro, contro una media di 9 euro per un extravergine. Le indagini stanno continuando. Già nel 2021 i nas e la procura indagarono per una truffa simile.