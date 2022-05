Juventus-Inter, oggi l'Olimpico sarà sorvegliato speciale: strade chiuse e bus deviati

Un sistema di sicurezza degno delle grandi occasioni. L'Olimpico di Roma è pronto ad accogliere le quasi 70mila persone che questa sera assisteranno alla finale di coppa Italia tra Juventus e Inter. Una sfida anche sul piano dell'ordine pubblico per la città, con la prefettura e la questura che hanno messo a punto un sistema con oltre mille uomini in campo.

L'attezione massima sarà per l'afflusso e il deflusso dei tifosi. Lente di ingrandimento anche sugli ultras della Lazio gemellati con quelli dell'Inter. Secondo quanto si apprende, saranno previsti servizi preventivi ai vari caselli autostradali e alle stazioni dove sono attesi i tifosi delle due squadre.

Anche nel perimetro intorno allo stadio verranno potenziati i contingenti così come nel centro storico soprattutto nelle ore successive alla sfida. In occasione dell'arrivo nella Capitale delle tifoserie, d'intesa con la Lega Calcio, è stato predisposto un piano di afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi. Alla tifoseria della Juventus sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud; Distinti Sud; Tribuna Monte Mario (lato Sud); Tribuna Tevere (lato Sud). Sempre per i supporte bianconeri il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area dei lungotevere della Vittoria/Oberdan. Le auto potranno, invece, essere parcheggiate nell’area di piazzale Clodio.

Alla tifoseria dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord; Distinti Nord; Tribuna Monte Mario (lato Nord); Tribuna Tevere (lato Nord). Sempre per i sostenitori nerazzurri, il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area di Macchia della Farnesina. Le vetture potranno, invece, essere parcheggiate nell’area di viale della XVII Olimpiade.

Oltre al consueto schema di viabilità e sosta previsto in occasione di tutte le partite all'Olimpico con, sulle strade attorno all'impianto sportivo, divieti di sosta e aree di parcheggio dedicate alle due tifoserie, per motivi di ordine pubblico e sicurezza scatteranno, con ampio anticipo rispetto alla gara, ulteriori limitazioni alla sosta. Qui tutti i dettagli.