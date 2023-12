Timore di raid romanisti per vendetta: Olimpia Milano-Stella Rossa ad alta tensione. Scattano i divieti

L'obiettivo è uno: evitare che Milano diventi il teatro per lavare vecchi affronti e risolvere antiche ruggini. Tensione e attenzione massime in vista di Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado, partita che si disputerà al Forum di Assago il prossimo 11 gennaio per l'Eurolega. Come scrive MilanoToday, sabato 23 dicembre il prefetto Claudio Sgaraglia ha deciso di intervenire vietando di fatto la trasferta ai tifosi serbi, così da cercare di ridurre al minimo il rischio di incroci pericolosi con altre tifoserie italiane.

"Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica - si legge in un comunicato, il numero di palazzo Diotti - ha adottato, con provvedimento in data odierna, le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei biglietti alla tifoseria della Stella Rossa di Belgrado e possibilità di acquisto dei tagliandi di accesso a tutti i settori dell'impianto sportivo consentito ai soli residenti nella Regione Lombardia, vendita nominativa dei biglietti" e "biglietti con stampigliatura dei dati anagrafici completi degli acquirenti".

Il perché dei divieti è spiegato proprio nel provvedimento, in cui si fa riferimento ai rapporti tesissimi tra i Delije - gli ultras della Stella Rossa - e i supporters della Roma, che potrebbero approfittare dell'arrivo in Italia dei rivali per tendere un agguato. Il gruppo dei Fedayn Roma, infatti, lo scorso 4 febbraio - e proprio dopo un Olimpia-Stella Rossa - erano stati aggrediti al termine di Roma-Empoli da una cinquantina di serbi che avevano portato via uno striscione e alcune pezze dei Fedayn, storico gruppo della Sud, poi bruciati al Marakàna di Belgrado.

Dopo quel raid, i romanisti hanno cercato in tutti i modi di vendicarsi. E potrebbero farlo ancora. "Quanto accaduto ha alimentato un tuttora non sopito senso di rivalsa e pertanto - ha messo nero su bianco il prefetto - non può escludersi che i tifosi della Roma possano porre in essere azioni di vendetta qualora fossero presenti a Milano tifosi della Stella Rossa Belgrado, come peraltro già accaduto a Bologna lo scorso 20 ottobre".

Quel giorno, infatti, cinque studenti serbi in Ermasmus a Bologna furono colpiti con mazze e martelli con ogni probabilità da alcuni romanisti che avevano raggiunto il capoluogo emiliano. Anche quella volta, come ora, la trasferta era comunque stata vietata. Meno di un mese fa, invece, un gruppo di tifosi giallorossi avevano cercato un altro "contatto" in Svizzera - la Stella Rossa giocava a Berna -, ma in nove erano stati bloccati ed espulsi dal Paese.