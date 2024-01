Scomparso a Roma durante un viaggio, l'appello della famiglia: "Non lo sentiamo da settimane"

Oleksii Kavelin, un ragazzo di origini ucraine di 28 anni, è scomparso a Roma mentre era in viaggio. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso 3 gennaio e la famiglia, dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, ha contattato anche RomaToday per ampliare le ricerche. Il giovane, che vive in Polonia, era in viaggio per l'Europa e dopo aver raggiunto prima l'Olanda e poi la Svizzera, è arrivato in Italia.

All'aeroporto di Fiumicino ha fatto diverse video chiamate alla mamma per poi far perdere le sue tracce poco dopo Capodanno. La mamma, disperata, il 4 gennaio è partita dalla Polonia e ha raggiungo lo scalo romano, girato per la città con le foto del figlio, ma non ha ottenuto risposte. Così ha presentato denuncia ai carabinieri di Fiumicino. Da quel giorno, l'unica risposta, c'è stata il 15 gennaio.

I familiari hanno parlato con lui in video chiamata un'ultima volta: ha detto di trovarsi all'aeroporto di Fiumicino. Da allora i contatti si sono interrotti definitivamente. Potrebbe essere in difficoltà. Oleksii Kavelin non parla né inglese, né italiano.

"Non sappiamo perché sia venuto a Roma. Nel ultimo periodo si comportava strano", dicono gli amici a RomaToday: "La mamma era venuto a riprenderlo. Siamo preoccupati". Il ragazzo, al momento della scomparsa, era vestito con una giacca nera, una felpa dell'Adidas e un pantalone nero. Del caso se n'è occupato anche 'Chi l'ha visto?'.