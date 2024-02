Roma-Feyenoord: attesi 200 ultras olandesi nonostante il divieto, disposto il piano sicurezza

A Roma nonostante il divieto. Sono circa 200 i tifosi del Feyenoord attesi nella Capitale in vista della partita di playoff di Europa League Roma-Feyenoord in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Lo apprende LaPresse da fonti della questura di Roma. Nella Capitale già da ieri è allerta nonostante l'emissione da parte della Prefettura di un'ordinanza che vieta la 'vendita dei tagliandi (biglietti dello stadio), ai residenti nei Paesi Bassi, per tutti i settori dello stadio Olimpico'.

L'accesso allo stadio rimarrà interdetto alla tifoseria avversaria, che in passato diede vita a devastazioni e disordini a piazza di Spagna, danneggiando la storica fontana della Barcaccia del Bernini. Tra i tifosi più temuti quelli dell'ala 'i Vak S'. L'ufficio di Gabinetto della questura di Roma, ha disposto per oggi il piano per ordine pubblico che si occuperà anche di controllare i tifosi olandesi che arriveranno nella Capitale e che dovrebbero vedere la partita in alcuni pub della città.

Olandesi a Roma

Come accaduto già in occasione della gara di Champions League giocata dagli olandesi contro la Lazio, quando alcuni hooligans si recarono a Roma nonostante il divieto, anche lo scorso 20 aprile, in occasione dei quarti di finale vinti per 4 a 1 dai giallorossi, nella Città Eterna nonostante il divieto, a Roma arrivarono diversi gruppi di tifosi, circa 200. Altri 40 feyenoorder furono fermati ai tornelli dello stadio Olimpico mentre provavano ad accedere all'interno dell'impianto romano con alcuni biglietti intestati a cittadini italiani. Duecento orange che arrivarono a Roma - alcuni via Napoli ospiti degli ultras partenopei - nonostante il divieto di assistere al match.

Altri olandesi vennero invece intercettati dalle forze dell'ordine e accompagnati allo Shamrock, pub vicino al Colosseo divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras di mezza Europa. Da lì furono poi riaccompagnati ai loro alberghi alla fine della partita.