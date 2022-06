La turista aggredita in pieno giorno da uno sconosciuto e trovata sanguinante a piazza Venezia

Sanguinante e sotto choc. Così una turista è stata trovata in piazza Venezia, mentre barcollava in cerca di aiuto. A notare la scena diversi passanti che stavano passeggiando in una delle zone centrali e più affollate di Roma, richiamando l'attenzione degli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana della polizia locale che stavano pattugliando la zona per un servizio di vigilanza anti abusivismo.

È stata quindi una vigilessa la prima a prestare aiuto alla turista ferita. I contorni della vicenda sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto appreso, la donna - una 50enne della Sardegna - stava camminando in strada con un gruppo di amici. Ad un certo punto, uno sconosciuto, un uomo di nazionalità etiope di 26 anni, le si è avvicinata e l'ha colpita a calcia prima e poi con un pugno al volto. Il tutto all'improvviso e senza motivo.

Il ventiseienne, che nel frattempo aveva anche tentato la fuga, è stato bloccato dalla pattuglia della polizia locale e tratto in arresto. È stato portato negli uffici della sede di via Macedonia per gli accertamenti di rito. La sua posizione è al vaglio. La donna, sanguinante al volto, è stata portata dal personale medico del 118 all'ospedale San Giovanni. Sia la turista - ascoltata anche dagli agenti che l'hanno soccorsa - che la vigilessa, rimasta ferita anche lei, si trovano al pronto soccorso per le cure del caso. Entrambe non sono in gravi condizioni.