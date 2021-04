Pasquetta in zona rossa a Roma: le regole per gite, picnic, pranzi e seconde case

In campo 1000 uomini per i controlli. Sorveglianza speciale su parchi, pinete e spiagge. Vietati picnic, barbecue e scampagnate

Lunedì di Pasquetta in zona rossa per Roma e il Lazio. Anche per oggi, lunedì 5 aprile, varranno infatti divieti e restrizioni imposti dalla fascia di rischio più alta per l'emergenza coronavirus su decisione del governo del primo ministro, Mario Draghi.

Scampagnate, picnic, barbecue si possono fare?

Banditi barbecue, picnic e scampagnate. Per questo parchi, ville storiche, pinete e spiagge saranno sorvegliate speciali, con un dispositivo coordinato dal Prefetto Piantedosi. Sul campo ci saranno più di mille donne e uomini al giorno di polizia, polizia provinciale, carabinieri, polizia locale, Gdf e Protezione civile con controlli sulle strade principali, le consolari, aeroporti e stazioni ferroviarie. Attenzione particolare sul litorale romano, da Anzio a Nettuno, da Ostia a Fiumicino e fino a Civitavecchia. Posti di controllo a campione, e non a imbuto, saranno istituiti anche sulle consolari di Roma, con maggiore attenzione ad Appia, Pontina, Laurentina e Aurelia, e ai caselli autostradali, per monitorare eventuali spostamenti verso le seconde case.

I parchi sono aperti?

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione

Locali chiusi

Locali ancora off limits. Bar e ristoranti, infatti, non potranno effettuare servizio al tavolo e quindi saranno sostanzialmente vietati i pranzi di Pasquetta. I locali potranno lavorare con l'asporto fino alle 18 - fino alle 22 per chi ha la cucina - e con le consegne a domicilio senza limiti di orario. Serrande giù anche per quasi tutti i negozi e i centri commerciali. Restano aperti supermercati, farmacie, edicole e tabacchi.

Pasquetta a casa di amici e seconde case

Anche per oggi, lunedì di Pasquetta, come già accaduto per sabato e per domenica di Pasqua, è in vigore la deroga per visite a casa di amici e parenti. Due adulti - più i minorenni di 14 anni che non vengono conteggiati - possono raggiungere una sola volta un'abitazione privata di amici o parenti all'interno della regione Lazio.

Lo spostamento deve comunque avvenire tra le 5 e le 22, perché il coprifuoco resta in vigore. Sarà però quindi possibile pranzare a casa di amici a Pasquetta, anche se è consigliato evitare incontri con persone non conviventi.

Resta, invece, il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, assoluta necessità, salute e appunto visite a familiari e amici, che andranno inseriti nell'autodichirazione in caso di controllo. È vietato, quindi, il classico picnic di Pasquetta al parco - che saranno monitorati ma aperti -, così come è vietata la gita fuoriporta.

Ancora in vigore, infatti, il divieto di uscire dai confini regionali, se non per i soliti motivi, che andranno dichiarati in un'autocertificazione. La visita alle abitazioni private è infatti concessa solo all'interno della regione Lazio. Possibile, anche a Pasquetta, raggiungere la propria seconda casa, ma soltanto al nucleo familiare convivente del proprietario.