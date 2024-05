Pestaggio Chef Rubio: pm indaga per lesioni aggravate da odio razziale

Lesioni aggravate da odio razziale. È la procura di Roma a indagare sull’aggressione ai danni di Chef Rubio, all'anagrafe Gabriele Rubini, avvenuta lo scorso 15 maggio fuori dalla sua abitazione a Frascati, vicino Roma, ai Castelli Romani. I pm di piazzale Clodio nel fascicolo aperto, al momento contro ignoti, procedono per il reato di lesioni aggravate dall’odio razziale.

‘Chef Rubio’, noto per le posizioni pro-Palestina, aveva denunciato i fatti pubblicando un video su X in cui mostrava le ferite e la testa sanguinante. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata da Rubini alla Digos che indaga per individuare gli autori del pestaggio. Medicato in pronto soccorso Rubio è stato dimesso dall'ospedale con una frattura dell'orbita facciale conseguenza dei colpi ricevuti, da sei o sette persone che dopo averlo pestato gli hanno spaccato l'auto a colpi di martello per poi darsi alla fuga.

Rubini aveva accusato apertamente di essere stato picchiato da una "squadraccia" di "ebrei sionisti". Posizione poi confermata attraverso una serie di post sul sul profilo X dove Chef Rubio è molto attivo e dove ha reso noto lui stesso l'aggressione subita.