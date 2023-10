Scatta l'allarme e gli agenti sventano l'occupazione. Liberate due case a San Basilio

È stato l'allarme anti intrusione a sventare la possibile occupazione di una casa popolare a San Basilio. Scattata l'allerta collegato alla porta d'ingresso gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Loreto, ma i possibili occupanti si erano già allontanati. Il personale Ater ha poi allarmato nuovamente l'accesso al fine di provare a scongiurare possibili ingressi abusivi.

Via Loreto ma anche la vicina via Corinaldo dove le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della polizia locale hanno liberato un appartamento di edilizia residenziale pubblica occupato. San Basilio dove già lo scorso mese di maggio erano stati sgomberati tre appartamenti, due proprio in via Loreto e un terzo in via Pio Briziarelli. Prima ancora - aprile - in via Fabriano e via Recanati. Prima ancora a essere liberate furono alcune case occupate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo.