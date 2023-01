Tor Bella Monaca: occupazioni e furti di energia alle case popolari

Occupazioni ed allacci abusivi alla rete elettrica. Siamo a Tor Bella Monaca dove i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario.

In stato di libertà, gravemente indiziate del reato di invasione di edifici-terreni sono state denunciate 6 persone, per l’occupazione di due immobili di proprietà del comune di Roma, in largo Ferruccio Mengaroni 10. Entrambe le unità abitative sono state restituite all'ente proprietario.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni perché trovata in possesso, a seguito di perquisizione locale, di 2 munizioni per pistola illecitamente detenute.

Con l’ausilio di personale Areti Spa (società rete elettrica) è stata verificata la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica delle palazzine popolare di via Giacomo Galopini e sono state denunciate in stato di libertà 4 persone per furto di energia elettrica. Gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi dalla società erogatrice.

Un 39enne romano, trovato in possesso di un modesto quantitativo di droga è stato segnalato al prefetto quale assuntore.

In manette sono finiti un cittadino nordafricano di 56 anni che alla richiesta dei documenti ha fornito una carta d’identità e una patente di guida romene, risultate false; un 22enne gambiano che è risultato latitante dallo scorso mese di dicembre perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione della legge sugli stupefacenti; un romano 54enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per la violazione della legge sugli stupefacenti, a seguito delle plurime violazioni agli obblighi imposti è stato colpito da un’ordinanza che dispone per lui la custodia cautelare in carcere.

Nel complesso sono state tre persone arrestate e 14 denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca con il supporto di militari delle compagnie del gruppo di Frascati e di una unità del nucleo cinofili di Roma Santa Maria di Galeria.