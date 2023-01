Occupazioni al "Ferro di Cavallo": liberati quattro appartamenti

Occupazioni, armi e droga. Siamo a Tor Bella Monaca, precisamente nel cosiddetto "Ferro di Cavallo", complesso di edilizia residenziale di via dell'Archeologia, meglio noto come R5, dove i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario del quartiere della periferia est della Capitale. Il nuovo bilancio dell’attività è di 11 persone denunciate - 10 cittadini tunisini, di cui 2 minorenni, ed un cittadino marocchino - in quanto occupavano abusivamente 4 alloggi popolari di proprietà della società Ater e del Comune di Roma.

I carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno restituito i 4 immobili agli Enti proprietari (tre al Comune di Roma ed uno all'Ater). In un’area comune antistante le palazzine di edilizia popolare, in un giardino, i militari hanno rinvenuto anche una pistola calibro 7.65, con matricola abrasa completa di caricatore e 4 proiettili. L’arma è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Nel corso del servizio sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro penale, la somma contante di 2.215 euro e alcune dosi di hashish e marijuana, nella disponibilità di due soggetti, poi segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Tutti i cittadini maggiorenni denunciati, all’esito delle operazioni di foto-segnalamento per la loro compiuta identificazione, sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione della questura di Roma, in quanto irregolari sul territorio nazionale. I minorenni, invece, sono stati accompagnati presso un centro di accoglienza del comune di Roma.

Lo spaccio al Ferro di Cavallo

Proprio il cosiddetto Ferro di Cavallo, dove sono stati liberati i quattro appartamenti, è finito spesso nel mirino delle forze dell'ordine. Era infatti il 23 ottobre del 2019 quando gli abitanti del quartiere con la più alta densità di edilizia residenziale pubblica della Capitale, vennero risvegliati all'alba dal rumore degli elicotteri. Una maxi operazione antidroga dei carabinieri che portò all'arresto di 16 persone (di cui 2 donne e tre minori divenuti maggiorenni nel corso delle indagini), tutti appartenenti a un'organizzazione criminale.