La casa popolare occupata più volte a Marconi

Una casa popolare a Marconi non ancora assegnata che fa gola a molti possibili occupanti. Un appartamento di edilizia residenziale pubblica che più volte ha rischiato di essere abitato abusivamente senza diritto ma che ogni volta è stato poi liberato. Ultimo tentativo nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, quando una donna bosniaca di 35 anni è entrata dentro l'immobile ma è stata poi allontanata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La tentata occupazione è avvenuta in un appartamento al civico 37 di largo Antonio Veratti. Segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, sul posto sono però intervenuti i caschi bianchi del VIII gruppo Tintoretto che hanno liberato l'immobile, poi posto sotto sequestro. Identificata in una cittadina nata in Bosnia nel 1987 la donna è stata denunciata per invasione di immobile.

La tentata occupazione ha trovato il commento del consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori: "Registriamo l'ennesimo allarme lanciato dai residenti di largo Giuseppe Veratti, scesi subito in strada, dove alcuni nomadi hanno occupato un appartamento al civico 37, già segnalato dalla Lega per danneggiamenti al dipartimento Patrimonio e alle altre autorità competenti, poi liberato e ora rioccupato da una donna incinta. Alla presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale nulla si è risolto. L’occupante abusivo è ancora dentro, e magari, grazie a Gualtieri, come soggetto debole, otterrà a breve anche la residenza e la relativa sanatoria".

"Il degrado e l'abbandono in cui versa l'intero comprensorio di case popolari di largo Veratti è stato più volte denunciato dai residenti, a decine sono partiti esposti e segnalazioni alle autorità. Ma il Campidoglio non fa nulla - conclude Santori - e ora i nomadi, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, continuano a sostare dentro l’immobile certificando l’occupazione. Abbandonare i cittadini in balia dell'illegalità, specialmente di fronte a situazioni già ampiamente note e denunciate, è inaccettabile. Intervengano il prefetto e il questore, tutelino il patrimonio e i cittadini di Roma di fronte a questo ennesimo scandalo: la gente onesta che vive nelle case popolari, o coloro che sono in attesa in graduatoria, non hanno più fiducia nelle istituzioni".