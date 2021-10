Muore assegnatario ed occupano casa, cinque mesi dopo nell'appartamento Ater arrivano i vigili

Era occupato dallo scorso maggio, dopo che il legittimo assegnatario era deceduto. Nemmeno il tempo di poter contattare i parenti dell'uomo che nell'appartamento era entrata abusivamente una ragazza italiana di 20 anni, incinta. Stamattina, dopo cinque mesi di occupazione illegale, la casa è stata liberata e riconsegnata all'Ater. L'intervento della Polizia Locale in un complesso di case di edilizia residenziale pubblica ERP.

Il blitz alle prime luci di venerdì 22 ottobre da parte degli agenti del IX Gruppo Eur della municipale di Roma Capitale su disposione della Procura della Repubblica di Roma. Intervenuti al secondo piano di una palazzina al civico 119 di via Salvatore Lorizzo, l'appartamento occupato da una ragazza italiana di 20 anni in stato di gravidanza, comunque denunciata per occupazione abusiva, è stato trovato vuoto. Al termine delle operazioni gli agenti hanno riconsegnato l’immobile all' Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, per i successivi interventi di messa in sicurezza e nuova assegnazione.

Occupazioni in via Lorizzo

Case popolari di via Lorizzo che già in passato erano state liberate da occupazioni illegali. Come nel dicembre del 2018 quando venne sgomberata un'altra abitazione occupata da appartenenti alla famiglia Casamonica. In quel caso la donna appartenente al noto clan sinti, era entrata abusivamente in un appartamento di via Lorizzo dopo essere stata sgomberata l'anno precedente (il 2017) da un'altra casa che si trovava in una scala vicina.