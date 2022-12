I movimenti per la casa occupano un villino nel quartiere Ludovisi

I movimenti per il diritto all'abitare hanno occupato un villino disabitato in via Sicilia 164 nel cuore del rione Ludovisi, a due passi dai licei Tasso e Righi. E' successo nella tarda mattinata di venerdì 2 dicembre, nel giorno dello sciopero generale dei sindacati di base. "Chi non ha lavoro, casa e reddito è così che può scioperare, riprendendosi gli spazi necessari per la propria sussistenza" fanno sapere gli attivisti.

I movimenti per la casa occupano un villino vuoto a via Sicilia

Tutto è successo nella seconda parte della mattinata, nel giorno dello sciopero generale che coinvolge servizi pubblici e privati, scuole, mezzi pubblici, sanità. I movimenti per il diritto all'abitare, insieme al sindacato inquilini Asia-Usb e ad un gruppo di studentesse e studenti di Cambiare Rotta (la lista universitaria della Sapienza di estrema sinistra, vicina a Potere al Popolo), hanno preso possesso di un villino ai civici 164 e 166 di via Sicilia, zona di pregio e residenziale, ma anche ricca di uffici, residenze turistiche e licei. Un villino di proprietà di una società immobiliare in liquidazione, in ristrutturazione ma con il cantiere fermo: "Dentro non ci sono nemmeno i pavimenti" confermano gli occupanti.

Tra gli occupanti anche 5 famiglie provenienti da viale delle Province ancora senza casa

Cinquanta e oltre persone in presidio fuori, in strada, guardati a distanza dalla polizia e almeno 4 blindati parcheggiati all'incrocio con via Romagna, a chiudere l'accesso. Altre cinquanta, circa, sono dentro. Tra loro, raccontano, cinque famiglie che provengono dall'ex occupazione di viale delle Province e che per motivi burocratici sarebbero ancora senza alloggio alternativo. "In città non c’è segno rispetto ad un piano casa - continuano dai movimenti -, l’emergenza abitativa morde e interi quartieri sono sottoposti a processi di valorizzazione molto violenti che fanno sì che chi vive quotidianamente a Roma non se la possa permettere. Tutto è destinato ai turisti e alla valorizzazione immobiliare. Per noi lo sciopero è contro la rendita, in questa situazione di crisi bisognerebbe occuparsi di chi non arriva a fine mese, invece la povertà abitativa viene criminalizzata e trattata come ordine pubblico".

Contro il decreto anti-rave di Meloni e per l'attuazione della direttiva sulla residenza

Uno striscione affisso sul muro esterno del villino richiama al decreto anti-rave del 31 ottobre, la prima firma del governo Meloni sulla gestione dell'ordine pubblico e attualmente in discussione nelle Camere: "Siamo in 49...ma le famiglie povere sono 11 milioni. A Roma 300.000 persone senza una casa". Il riferimento è al numero di persone posto come limite massimo per non considerare un evento come rave illegale, cioè 50 persone. E ancora, un altro striscione fa riferimento alla direttiva Gualtieri che applica la deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, quello che impedisce l'iscrizione di residenza a chi occupa illegalmente: "Giù le mani", scrivono gli attivisti. La richiesta è "di rendere attuativa subito la direttiva - continuano - che è uno strumento coraggioso nei contenuti. La questione dell’articolo 5 riguarda in prima istanza chi vive nelle occupazioni - aggiungono -, in realtà colpisce anche chi non ha un contratto d’affitto, anche gli studenti fuori sede. Con noi ci sono studenti e studentesse che portano solidarietà".

La prossima settimana incontro con Zevi

Come è stato raccolto da RomaToday, gli occupanti dovrebbero lasciare il villino in giornata e mercoledì 7 dicembre è stato fissato un incontro con l'assessore alle politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi, per affrontare la questione relativa alle famiglie uscite dall'occupazione di viale delle Province e ancora senza alloggio. Il 9 dicembre, invece, è previsto un tavolo con il prefetto Bruno Frattasi.

(Articolo aggiornato alle 13:18 del 2 dicembre)