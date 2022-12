"Ho visto un buco nel muro e ho chiamato i carabinieri". Sventata occupazione nella torre della legalità

"Stavo andando a salutare una famiglia per fargli gli auguri dopo il Natale, quando ho visto un buco in un muro". È così che è scattato l'allarme nella serata di ieri, 27 dicembre, con l'intervento dei carabinieri che ha consentito di sventare una occupazione nella cosiddetta 'torre della legalità', quella di via Santa Rita da Cascia.

Ad accorgersi di quanto stava succedente è stata Tiziana Ronzio, l'operatrice sanitaria fondatrice dell'associazione 'Tor più Bella' più volte vittima delle minacce di Giuseppe Moccia. È stata lei a chiamare subito i carabinieri che le stavano effettuando il servizio di vigilanza dinamica proprio per le vessazioni subite negli ultimi anni.

"Stavano occupando una casa che era stata liberata poco tempo fa", racconta Ronzio a RomaToday: "La catena questa volta ha funzionato. I carabinieri sono sempre presenti e la regione anche è intervenuta subito". Secondo quanto appreso, all'altezza del civico 30 - dove a febbraio di quest'anno furono liberati degli immobili - qualcuno aveva infatti tentato di occupare un appartamento attraverso un foro nel muro.

I carabinieri intervenuti hanno così bloccato il tentativo di entrare forzatamente nella casa all'interno 41, quella al sesto piano. Sul posto anche il personale della polizia locale e di Ater che hanno proceduto a riparare quanto danneggiato. "Il tam tam delle persone perbene di Tor Bella Monaca e l'intervento delle forze dell'ordine è fondamentale", ha concluso Ronzio.