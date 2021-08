Ex Penicillina: nuova occupazione fa scattare il sopralluogo, denunciate sette persone

Nuova occupazione all'ex fabbrica Penicillina di via Tiburtina 1040. Liberato nel dicembre del 2018 e riaffidato alla proprietà, nel corso di un blitz ampiamente annunciato, l'ex Isf che si trova in zona Tor Cervara - San Basilio è stato nuovamente sgomberato dalla polizia. Sette le persone trovate nello stabile, denunciate in concorso tra loro, per invasione di terreni o edifici.

La segnalazione, da parte della proprietà, di una nuova occupazione, ha fatto scattare l’intervento immediato da parte degli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro. Il sopralluogo ha consentito di rintracciare all’interno dello stabile diverse persone senza alcun titolo che, dopo l’identificazione, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni o edifici.

La LEO Roma, fu la prima fabbrica italiana produttrice di penicillina. Venne inaugurata nel settembre del 1950 dal conte Sir Alexander Fleming, scopritore della penicillina, e dal Conte Giovanni Armenise, proprietario dei terreni. Posto di lavoro per 1600 persone negli anni '70 a causa di alcuni investimenti sbagliati, la fabbrica cominciò il suo lento ma progressivo declino. Ceduta nel 1971 alla casa farmaceutica ISF spa, nel 1985 la proprietà passò nuovamente di mano ad una società statunitense. Nel 1989 un nuovo cambio con la fusione fra gli americani ed una proprietà britannica. Da 1600 i lavoratori passarono a circa 200 nel volgere di meno di 40 anni di attività.

Nel 1996 un nuovo cambio di proprietà sino al 2006, quando de facto la produzione cessò e l'area cominciò a trasformarsi in un ricovero di senza fissa dimora aumentati esponenzialmente sino al dicembre del 2018, quando il ghetto venne liberato anche a favore di telecamere e taccuini.