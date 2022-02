In nove occupano la scuola mai aperta nell'ex punto verde qualità

Rom e senza fissa dimora. Nove uomini trovati all'interno di una scuola mai aperta di proprietà del comune all'Ardeatino, in zona Roma 70 - Grotta Perfetta. A trovarli nell'edificio in disuso i carabinieri che li hanno poi allontanati denunciandoli.

A mettere i militari dell'arma della stazione Roma San Sebastiano sulle tracce del gruppo i residenti di via Calderon de la Barca e delle strade limitrofe dopo aver notato uno strano via vai di persone sospette all'ingresso dell'ex punto verde qualità, in una struttura mai aperta che avrebbe dovuto ospitare una scuola.

Richiesto l'intervento al 112 domenica mattina sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri. Una volta entrati nell'area dell'ex Pvq hanno quindi trovato nove persone che avevano appena occupato l'edificio.

Allontanati dalla struttura i nove nomadi, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per invasione di terreno ed edificio.