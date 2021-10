Occupazione del liceo Ripetta, interrogazione parlamentare dopo le tensioni con la polizia

Si porta dietro strascichi importanti l'occupazione del liceo artistico Ripetta, andata in scena tra il 20 e il 21 ottobre scorsi da un gruppo di circa 60 studenti dell'istituto del Tridente. Giovedì scorso, infatti, una studentessa minorenne ha denunciato presunte molestie da parte di uno dei poliziotti impegnati all'esterno della scuola durante le fasi più concitate dell'occupazione. Stamattina un gruppo di studenti del liceo romano appartenenti al Carp (il collettivo del Ripetta), rappresentanti del collettivo Opposizione Studentesca Alternativa e Potere al Popolo hanno manifestato di fronte alla Prefettura, in piazza Santi Apostoli, annunciando un'interrogazione parlamentare sui fatti di cui si è presa carico la deputata del gruppo misto Doriana Sarli.

I fatti denunciati dalla studentessa sui social

Secondo quanto riferito dalla ragazza, diciassettenne, in un video pubblicato sui canali Instagram del collettivo del liceo artistico e rilanciato sia da Osa sia da Non Una di Meno, durante il tentativo di ingresso nella scuola occupata, da parte di oltre un centinaio di ragazze e ragazzi che si erano dati appuntamento nel piazzale antistante in segno di solidarietà con gli occupanti, uno degli agenti che componevano il cordone a difesa dell'edificio l'avrebbe "molestata": "Ha iniziato a salire con la mano e a mettermela sul seno", le parole della giovane, che nelle ore successive ha parlato dell'accaduto con un avvocato, anche se al momento non risultano denunce alle forze dell'ordine.

La protesta dei collettivi e di Potere al Popolo

"Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa organizzata dal collettivo CARP del Liceo Ripetta e da Opposizione Studentesca d'Alternativa - si legge in una nota di Potere al Popolo - , per la presentazione di un' interrogazione parlamentare sull’ accaduto. Siamo al fianco degli studenti malmenati e della ragazza molestata dalle forze dell'ordine durante l'occupazione della scuola". Oltre alle presunte molestie, infatti, chi ha preso parte all'iniziativa di giovedì scorso racconta anche di un uso eccessivo della forza da parte degli agenti. "E' importantissimo che si introoduca il numero identificativo sui caschi degli agenti" ha ribadito la deputata Sarli, presente stamattina a piazza Santi Apostoli. "Siamo dalla parte degli studenti e delle lotte per una scuola diversa" , le parole di Giulia Calò, studentessa e militante di Potere al Popolo. "Mai più la polizia come risposta ai bisogni dei cittadini - è quanto invece sostiene Elisabetta Canitano, candidata sindaco di Roma alle ultime amministrative . Eravamo là presenti al liceo Ripetta con gli studenti il 21 ottobre, saremo a fianco di tutte le lotte per riconquistare i diritti nei prossimi mesi".

Collettivo Ripetta-Pinturicchio: "Intimidazioni e abusi"

"Come studenti abbiamo occupato, a seguito di numerose proteste e scioperi in tutta Italia, contro la gestione di questo governo e del ministro Bianchi - si legge nella nota diffusa dal collettivo autorganizzato Ripetta Pinturicchio - , per mobilitarci sulle problematiche interne al nostro Istituto e che vivono anche molti studenti di Roma, opponendoci a questo modello scolastico. La risposta è stata intimidazioni e abusi dalle forze dell'ordine, che durante un presidio solidale all'occupazione nella giornata del 21 ottobre hanno caricato e persino molestato una nostra compagna di scuola, che stava in prima linea a protestare con noi. Tutto ciò è inaccettabile: l'interrogazione manda un grande segnale ai palazzi del potere ma non smetteremo di mobilitarci".