Apre buco sul solaio per occupare appartamento all'ultimo piano

Un occupante acrobata e muratore. Salito sul tetto di un palazzo al Quarticciolo si è infatti aperto un varco sul solaio. Obiettivo dell'uomo: occupare l'appartamento all'ultimo piano di un immobile di una palazzina di edilizia popolare di via Ostuni. A sventare l'occupazione dell'uomo, un 56enne polacco, la polizia locale.

In particolare il 56enne, provvisto di arnesi da scasso, smerigliatrice e 10 metri di cavo elettrico, aveva deciso di accedere all'appartamento direttamente dai terrazzi condominiali, tranciando un apertura nei solai, al fine a suo dire " di non provocare sospetti nei vicini sfondando la porta".

Fermato in flagranzadi reato dagli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale, insospettiti dalle segnalazioni pervenute su quello strano operaio, l'uomo ha poi ammesso le proprie responsabilità. Il 56enne è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria dagli agenti diretti dal dottor Roberto Stefano. Tutto il materiale da scasso è stato posto sotto sequestro.

Sul tema è intervenuto il commento del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) che per voce del segretario romano aggiunto Marco Milani, dichiara in una nota: "Nell'esprimere i nostri complimenti alle donne ed agli uomini del V gruppo Casilino, non possiamo tornare ad evidenziare, all'amministrazione come al comando generale del corpo, come le polizie locali, costituiscano ormai forza prevalente, nella polizia di prossimità dei territori metropolitani. Attività che devono essere riconosciute e valorizzate, in sede normativa e contrattuale".