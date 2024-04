Palazzo occupato di via Giarratana, dopo i controlli gli occupanti hanno lasciato l'immobile

Alla fine non c’è stato neanche bisogno di effettuare lo sgombero. Dopo un lungo sopralluogo effettuato da vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e addetti dell’Asl, gli occupanti della palazzina di via Giarratana, nel quartiere Due Leoni nel VI municipio, hanno lasciato lo stabile occupato da più di un anno e mezzo. All’interno è rimasta solo una donna che, però, è in procinto di trasferirsi altrove. Sembra essere finito l’incubo di Elio De Luca, uno degli otto eredi di questo edificio di quattro piani con 12 appartamenti. Un immobile ereditato dallo zio e che, finora, è stato solo fonte di problemi che, però, non sono ancora finiti.

L’occupazione

All’interno del palazzo i carabinieri hanno trovato 5 persone, una coppia di italiani, un tunisino e due egiziani, tutti denunciati per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. Vivevano lì, chi più chi meno, da circa un anno. La prima denuncia dei proprietari risale ad un anno e mezzo fa. 18 mesi nel corso dei quali lo stabile è diventato una discarica, è stato danneggiato e rovinato, minandone il valore commerciale e, soprattutto, l’abitabilità. Probabilmente lì vivevano ancora più persone.

Un primo sgombro c’era stato il 6 luglio del 2023, quando i carabinieri, unitamente al personale tecnico delle società Areti S.p.a. e Ato2, avevano eseguito minuziose ispezioni e diverse perquisizioni portando alla luce numerose violazioni all’interno dello stabile di via Giarratana. Erano state trovate ben 17 persone che vivevano lì, con numerosi allacci abusivi alle reti elettriche e idriche. Per loro era scattata la segnalazione alla procura della Repubblica di Roma. I carabinieri avevano anche accertato che 8 di loro, cittadini stranieri, erano irregolari sul territorio nazionale ed erano stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione di Roma. Peccato che dopo quell’operazione le occupazioni sono ripartite.

La svolta

Una svolta è arrivata nell’ultima settimana di marzo. Anche a seguito di un servizio televisivo della trasmissione “Fuori dal Coro”, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, che aveva anche ammesso di non essere a conoscenza di quella situazione, ha convocato, martedì 2 aprile ha indetto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato vigili del fuoco, rappresentanti di Areti, Asl, carabinieri e polizia locale. Un incontro propedeutico al “blitz” del giorno successivo, arrivato poco dopo quello effettuato a Tor Bella Monaca tra da via dell'Archeologia, via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia.

Mercoledì 3 aprile i vigili del fuoco sono entrati nel palazzo per le verifiche statiche. Contestualmente, carabinieri e polizia locale hanno prodotto una relazione, identificando anche tutti gli occupanti. Infine anche la Asl ha dovuto produrre un documento per fotografare le condizioni igienico sanitarie. Nel frattempo, gli occupanti non hanno opposto resistenza ed hanno liberato gli appartamenti.

Soldi persi

Alla fine di questa storia a rimetterci sono stati e saranno ancora gli 8 eredi proprietari dell’immobile. Considerando che i 12 appartamenti sviluppano, ciascuno, circa 60 metri quadri, si sarebbero potuti affittare ricavandone, quindi, circa 5mila euro al mese. I conti sono presto fatti e parlano di un mancato introito di almeno 90 mila euro.

Non solo. Sembra infatti che i proprietari abbiano sempre avuto intenzione di vendere il palazzo. Vista anche la zona, un immobile del genere può valere dal milione e 200 mila euro fino al milione e mezzo. Una valutazione che, oggi come oggi, non conta più visto come è ridotto. Per fortuna che, grazie alla denuncia d occupazione presentata un anno e mezzo fa, i proprietari non hanno dovuto pagare tasse e imposte come imu ed ici.

Messa in sicurezza e bonifica

Come se non bastasse, ora i proprietari dovranno mettere mano al portafogli. Secondo le prime stime, per mettere in sicurezza lo stabile serviranno 15 mila euro. Impossibile, invece, capire quanto costerà la bonifica viste le tonnellate di rifiuti ritrovati all’interno e all’esterno degli appartamenti. Una situazione talmente grave che gli eredi stanno cercando una soluzione insieme ad Ama. Anche in questo caso, le spese saranno a carico dei proprietari.