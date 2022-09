La famiglia che occupa un appartamento da demolire al Lido delle Salzare

Ancora una occupazione al Lido delle Salzare. A sventarlo liberando l'abitazione del comune del litorale laziale gli agenti della polizia locale di Ardea. In particolare, dopo una specifica segnalazione, il personale del comando di via Laurentina è intervenuto nell’area del “Serpentone”, constatando che uno degli appartamenti presenti negli edifici prossimi alla demolizione era stato appena occupato senza alcun titolo da una famiglia composta da cittadini stranieri. A quel punto, nulla ha evitato l’immediato sgombero.

Le occupazioni al Lido delle Salzare

Lido delle Salzare dove le occupazioni non sono una novità. Era infatti lo scorso 9 marzo quando vennero sgomberati sempre dai caschi bianchi di Ardea 108 appartamenti nelle palazzine E-F-G con un blitz all'alba delegato dalla procura della Repubblica di Velletri.

Come spiegavano al tempo dal comune di Ardea "le palazzine E-F-G e tutti i loro appartamenti, come noto, sono oggetto di annullamento del permesso a costruire rilasciato decine di anni fa e tutto è stato conseguentemente dichiarato abusivo. L’amministrazione comunale ha comunque cercato di “salvare” le tre palazzine acquisendole a patrimonio pubblico e “affidandole” in via temporanea agli occupanti, chiedendo delle indennità di occupazione che, purtroppo, non sono mai state incamerate perché nessuno le ha versate".

A distanza di 7 mesi ancora una occupazione, stroncata però sul nascere. "Mi complimento con la polizia locale per l’eccellente lavoro svolto a tutela della legalità e per il monitoraggio dell’area ormai prossima all’abbattimento - commenta il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini -. Nella zona del ‘Lido delle Salzare’ c’è un controllo costante da parte del personale del Comando: la sventata occupazione abusiva di un appartamento è un segno tangibile delle verifiche che quotidianamente vengono effettuate sul territorio".