Studenti occupano il liceo Kant, tensioni con la polizia: "Difendiamo il nostro diritto allo studio"

E' la prima occupazione di una scuola a Roma dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. A protestatre per "difendere il proprio diritto allo studio" gli studenti e le studentesse del Liceo Kant di piazza Zambeccari a Torpignattara, da sabato 23 gennaio occupato da un centinaio di ragazzi. Una protesta che ha registrato delle tensioni con la polizia, intervenuta sul posto e venuta a contatto con uno degli occupanti che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, "stava apponendo la catena alla porta d'ingresso".

Studentesse e studenti che da una settimana sono in mobilitazione permanente per "opporre ad un rientro insicuro e propagandistico la lotta, per occuparsi del loro futuro". "Coscienti delle difficoltà e dei rischi di questa scelta hanno deciso di indire una assemblea straordinaria - scrivono gli studenti in un comunicato - . Consapevoli dei problemi strutturali della dad, chiedono però il rientro in sicurezza che vuol dire trasporti, aumento del personale, degli spazi e di una sanità pubblica diffusa ed efficiente. Costruiamo un presidio di solidarietà territoriale e cittadino. La lotta di studenti e studentesse è la lotta di tutti e tutte per uscire dalla crisi pandemica, senza lasciare indietro nessuno".

"Che si sappia che noi occupiamo per il nostro diritto allo studio. Noi vogliamo studiare e non vogliamo non fare lezione", racconta uno studente che ha occupato il liceo Kant: "Non si può frequentare? A noi genitori sta bene, ma i ragazzi hanno diritto almeno a una connessione", racconta la mamma di un ragazzo fuori dall'istituto, che si definisce "solidale con il malcontento degli studenti. La Dad non funziona - aggiunge - pensate che a noi la scuola, per velocizzare i tempi, ci ha chiesto di comprare a nostro nome una saponetta, per poi rimborsarci. Non è colpa del Kant, ma del sistema scuola che ha fallito".

Un'occupazione che arriva al culmine di una settimana di agitazione in città, con presidi al Senato con gli studenti ormai esausti dalla DAD rivelatasi, a detta di molti "inadeguata a garantire il diritto allo studio".