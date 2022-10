Occupato il liceo Albertelli, gli studenti sono solidali: "Ogni scuola sarà una battaglia"

Ottobre caldo a Roma e non solo per il clima. Dopo i momenti di tensione, con cariche, all'università La Sapienza, il mondo dell'istruzione nella Capitale si sveglia con una protesta. Le studentesse e gli studenti del liceo Pilo Albertelli di via Daniele Manin hanno occupato l'edificio. Uno stendardo è stato calato da una delle finestre della scuola, mentre in strada i rappresentanti degli studenti si sono passati il megafono.

Sul posto anche le forze dell'ordine, allertate come da prassi dal dirigente scolastico. "Il Pilo è occupato", il messaggio su Instagram del Collettivo. A supportare la protesta anche il gruppo Osa: "Condividiamo e supportiamo le rivendicazioni espresse dell'occupazione sono chiare e conflittuali. Siamo contro la scuola dell'esclusione che produce disagio psicologico, chiediamo l'abolizione dell'alternanza scuola lavoro, la risoluzione dei problemi di edilizia scolastica dando soldi alle scuole e non alle spese militari, poi la difesa del diritto all'aborto, e anche stop invio di armi. Questa è la risposta migliore alla repressione poliziesca e alla deriva reazionaria che abbiamo visto ieri alla Sapienza. Seguiamone l'esempio e portiamolo in tutte le scuole di Roma per far ripartire la lotta degli studenti. Verso e oltre la Mobilitazione nazionale studentesca del 18 novembre. Ogni scuola sarà una battaglia".