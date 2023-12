Il liceo devastato durante l'occupazione, la preside si rivolge al prefetto

Il liceo Giorgi Woolf è stato devastato. Il plesso scolastico di viale Palmiro Togliatti al Collatino, occupato il 27 novembre scorso, è stato letteralmente cannibalizzato da alcuni studenti. Muri e porte con buchi, banchi e sedie lanciate e rotte, aule professori messe a soqquadro, macchinette vandalizzate. Danni per migliaia di euro che la preside ha voluto denunciare al prefetto.

Non solo, la dirigente scolastica Elena Tropea, che nel frattempo ha allertato anche l'ufficio scolastico regionale del Lazio, ha invitato "docenti, alunni, genitori e i relativi rappresentanti a denunciare i nomi dei responsabili di tale scempio" considerato che ogni giorno "sono entrati ragazzi diversi, della scuola e non, che hanno di fatto gestito l'occupazione e consentito il prolungamento del disagio", si legge in una nota.

Secondo la dirigente "i nominativi dei denunciati non sono dunque esaustivi nell'isolare le responsabilità. L'occupazione è sicuramente appoggiata da una evidente connivenza, fin dal 'picchetto' di lunedì 27 novembre". Proprio quello era stato il giorno dell'inizio della protesta. Poi, il giorno dopo, l'occupazione vera e propria.

Un piccolo gruppo di studenti, circa 40, alle 6:13, ha occupato la sede centrale dell'IIS Giorgi-Woolf. - ha spiegato la preside che ha sporto denuncia - Sono state prontamente avvisate le forze dell'ordine ed è stata garantita la sorveglianza agli studenti presenti nel piazzale. Al momento si stanno svolgendo le indagini del caso". Il 29 novembre Tropea, ancora con una comunicazione ufficiale, ha sottolineato l'ingresso nel plesso di "persone esterne alla scuola", appellandosi anche ai genitori per far cessare la manifestazione di dissenso.

Il 2 dicembre, quindi, un primo bilancio ufficiale dei danni. "Le porte degli uffici sono state sfondate e le stanze vandalizzate dagli occupanti", poi il 4 dicembre la fine della protesta e l'inizio della conta dei danni, pesante: "Vista la gravità della situazione, si informa che, per motivi di sicurezza, è opportuno evitare di recarsi presso l'altra sede dell'istituto". Ora saranno le indagini a chiarire cosa sia accaduto. Nel frattempo le immagini della devastazione sono finite anche sul web.