Santa Marinella, tentano occupazione dell'ex residente Eucalipto: 11 denunciati

Questa mattina, intorno alle 7, un gruppo di dieci persone ha occupato l'ex residence Eucalipto, a Santa Marinella. Un tentativo di impossessarsi dell'immobile durato poco, perché a seguito della comunicazione del sindaco alle forze dell'ordine, i poliziotti del commissariato Civitavecchia si sono recati sul posto.

Gli occupanti avevano posizionato due furgoni a ridosso del cancello per impedire l'accesso a chiunque ed esposto due striscioni con le scritte: "Occupazione" e "Comitato Cittadino Santa Marinella". Dopo aver preso contatti con gli occupanti e, dopo una breve opera di mediazione, sono stati persuasi a lasciare il sito, non prima di essere stati tutti controllati. Complessivamente sono state identificate 11 persone (7 occupanti e 4 mentre erano in procinto di entrare) che saranno denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di fondi.

La struttura, sita al chilometro 56 di via Aurelia nord, è destinata a ospitare un poliambulatorio pubblico.