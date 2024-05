Don Bosco: senza dimora provano a occupare tre case Enasacro

Occupazioni al Don Bosco. Tre senza dimora hanno provato a occupare altrettanti appartamenti Enasacro ma sono stati fermati prima di entrare nelle abitazioni dai carabinieri. Sono stati i militari della stazione di Roma Cinecittà, con il supporto di altre pattuglie della compagnia di Roma Casilina, a eseguire un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Don Bosco, Cinecittà est e Appio Claudio, con particolare riferimento alle aree prossime al parco degli Acquedotti ed alle fermate metro Giulio Agricola, Subaugusta, Cinecittà e Anagnina finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività, i carabinieri hanno denunciato alla procura della Repubblica, per invasione di terreni o edifici tre persone, di età compresa tra i 21 e i 56 anni, tutti e tre senza dimora, sorprese mentre tentavano di occupare abusivamente degli appartamenti negli stabili di via Lucio Mummio e via Flavio Stilicone, di proprietà della Enasarco già presi di mira nei mesi scorsi e che sono stati prontamente sgomberati dai carabinieri.

Infine, cinque cittadini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti destinata a uso personale, tra cui cocaina, hashish, marijuana e crack.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i carabinieri hanno identificato 40 persone e controllati 20 veicoli.