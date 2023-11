Anziano va in ospedale e una donna gli occupa casa

Era andato in ospedale per alcuni accertamenti urgenti, quando è tornato ha trovato casa occupata da una famiglia composta da 4 persone, tra cui anche due minorenni. Siamo a Ponte di Nona, in via Luigi Crocco, tra i palazzi della 'Casa dei Nonni', 94 appartamenti di edilizia residenziale pubblica per over 65.

Si tratta di condomini pensati per le persone anziane con fragilità economica. Lì, tre giorni fa, un uomo di 85 anni era uscito dal suo appartamento per andare in ospedale. Al ritorno l'amara sorpresa. Dopo la denuncia e i dovuti accertamenti, la casa questa mattina gli è stata restituita.

Gli agenti del gruppo sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale, infatti, sono intervenuti in breve tempo denunciando una ragazza italiana di 23 anni, responsabile di aver forzato la porta d'ingresso e aver fatto entrare il suo compagno di 28 anni con i figli all'interno.

Alla famiglia che aveva occupato casa, è stata offerta anche assistenza alloggiativa alternativa, poi rifiutata. I quattro sono stati fatti uscire permettendo all'anziano di 85 anni, regolare assegnatario dell'appartamento, di poter far rientro nella sua abitazione.