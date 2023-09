Occupa casa popolare e ruba corrente, appartamento liberato e murato per evitare nuovi accessi

Liberato e murato per scongiurae nuove occupazioni. La casa popolare è stata sgomberata a Settecamini, periferia nord est della Capitale. Sono stati gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale - martedì 19 settembre - a intervenire a seguito di una segnalazione per furto di energia elettrica in via di Casal Bianco. All'interno dell'appartamento una donna romena di 33 anni che aveva occupato l'alloggio di proprietà dell'Ater, allacciandosi illegalmente al contatore Acea.

Denunciata la donna, l’abitazione, una volta liberata, è stata riassegnata a personale dell’ente proprietario che ha murato l’accesso per evitare nuove occupazioni.