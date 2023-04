Approfittano delle vacanze di Pasqua per occupare un appartamento

Hanno approfittato della calma dettata dalle vacanze di Pasqua, quando in molti avevano lasciato il quartiere, per tentare una occupazione di un appartamento Ater. A rovinare i loro piani sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale. È quanto successo a Ostia.

Durante il fine settimana appena trascorso, i vigili sono intervenuti dopo l'attivazione dell'allarme antintrusione in un appartamento di proprietà dell'Ater, in via Domenico Baffigo. A forzare l'ingresso dell'appartamento due uomini, italiani di 62 e 50 anni, muniti di arnesi da scasso.

I due sono stati colti in flagrante dagli agenti, mentre tentavano d'introdursi all’interno dell'appartamento. Identificati, sono stati denunciati per tentativo d'invasione di edificio, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso, reati per i quali dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. L'immobile è stato restituito all'Ater, dopo il ripristino della porta d'accesso.