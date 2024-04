I movimenti per la casa hanno occupato il cantiere della metro C

Blitz dei movimenti per il diritto alla casa al cantiere della metro C al Foro Traiano. Oggi, giovedì 10 aprile, un gruppo di militanti è salito sulle impalcature esponendo alcuni striscioni. Sul posto i carabinieri del comando di piazza Venezia e i vigili del fuoco. La situazione, al momento, è tranquilla.

Occupato il cantiere della metro C

Le motivazioni del gesto, iniziato poco dopo le 11 del 10 aprile, vengono spiegate in una nota diffusa sui canali social dei Blocchi Precari Metropolitani e del Coordinamento Cittadino Lotta per la casa: "Bisogna superare l'articolo 5 del decreto Renzi/Lupi, la direttiva di novembre 2022 del sindaco Gualtieri non basta, ha dei limiti". Il riferimento è alla direttiva che permette a chi è occupante senza titolo di un alloggio popolare o di uno stabile pubblico o privato, di chiedere la residenza per poter essere in regola con i documenti e accedere ai servizi base. La direttiva, però, è l'applicazione di una deroga al decreto governativo del 2014, ma non lo abroga.

I motivi della protesta

Per questo i movimenti hanno deciso di occupare il cantiere, arrampicandosi sulle impalcature a svariati metri d'altezza e creando allerta in zona, dato l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. "Bisogna uscire da una gestione emergenziale della crisi abitativa che attanaglia Roma - chiedono gli attivisti -, avviando un percorso capace di garantire il diritto alla residenza nel luogo in cui si abita, un’accoglienza dignitosa e la garanzia di una libertà di movimento: tutti diritti oggi decisamente limitati, se non apertamente negati. Lo strumento escogitato dal ministro Lupi e dal governo Renzi nel 2014 in questo decennio ha soltanto generato discriminazione e confusione. Questo produce una serie di effetti che impattano direttamente sulle istituzioni, quali la gestione disomogenea delle iscrizioni anagrafiche; una proliferazione di soluzioni-cerotto come la residenza fittizia generalizzata; una rilevante distorsione nella ricognizione delle effettive condizioni abitative e socioeconomiche di chi vive in questo Paese".

L'appello alle forze politiche

"Le forze politiche che hanno voluto introdurre questo strumento - continua la nota - non governano in questo momento il Paese, ma hanno la responsabilità di aver approvata l’articolo 5 e di non averlo abrogato nel corso degli anni precedenti. Proprio da queste, dunque, ci aspettiamo un segnale di discontinuità con quella iniziativa, che peraltro riscuote il consenso dell’attuale maggioranza di governo. In mancanza di un deciso ripensamento, saranno sempre più in difficoltà le Prefetture e le amministrazioni locali chiamate a governare un fenomeno che costringe molti nuclei a dichiarare il falso pur di avere una residenza utilizzabile. In questo modo sarà sempre l’emergenza a prevalere, anche a danno di iniziative meritevoli come il Piano Strategico per l’Abitare del Comune di Roma, un piano che finalmente produce un tentativo di intervento strutturale sull’emergenza abitativa di questa città".