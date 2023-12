San Basilio, occupa appartamento Ater e lo ristruttura abusivamente

Ha occupato un appartamento che poi ha cercato anche di ristrutturare abusivamente. È quanto successo a San Basilio, in via Corinaldo. A finire nei guai un 28enne italiano che è stato sorpreso dai carabinieri in un appartamento di proprietà dell'Ater, senza averne alcun titolo e modificandone e ristrutturandone le stanze in assenza delle previste autorizzazioni.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno liberato l'abitazione, affidandolo all'Ater. I militari hanno anche trovato in casa e nella disponibilità del 28enne alcuni grammi di hashish, motivo per cui è scattata anche la segnalazione all'ufficio territoriale di Roma, come assuntore.