La proprietaria è assente, lui gli sposta i mobili in cortile e occupa l'appartamento

Ha approfittato dell?assenza della legittima occupante per prendere possesso dell?appartamento. I suoi movimenti però hanno destato l?attenzione degli altri condomini che hanno immediatamente allertato le forze dell?ordine. È accaduto in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca.

Quando i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca sono giunti in viale Santa Rita da Cascia - zona di costruzioni di edilizia residenziale pubblica, in prevalenza gestite da Ater - hanno trovato l?uomo impeganto a spostare i mobili presenti nell?appartamento sul piazzale esterno. Non solo. I militari hanno trovato l?uomo, un trentenne romano, in compagnia di un cane di taglia media tenuto in condizioni igienico-sanitarie precarie.

I carabinieri hanno allertato il personale dell?ASL Roma 2. Sul posto sono giunti i veterinari: hanno constatato che l?animale era sprovvisto di microchip e che all?interno dell?appartamento vi era un enorme presenza di escrementi del cane. I militari hanno invitato l?uomo ad allontanarsi dall?immobile, il cane è stato affidato all?ufficio veterinario dell?ASL. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per invasione di terreni o edifici e maltrattamenti di animali.