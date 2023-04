Occupa un appartamento sfitto e aggredisce due agenti

Ha occupato un appartamento privato e sfitto, poi ha anche aggredito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. È successo ad Ostia. A finire nei guai un uomo di origini egiziane che aveva di fatto preso possesso illegalmente di un immobile nella zona alle spalle della stazione Lido Centro.

L'uomo si era infastidito quando gli agenti del X gruppo Mare si erano recati sul posto per identificarlo dopo una denuncia, così li ha minacciati, aggrediti e ha tentato di fuggire. Un escamotage durato pochi attimi, poiché gli agenti lo hanno rincorso e bloccato poche centinaia di metri dall'appartamento dove risiedeva abusivamente.

L'uomo è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per occupazione di alloggio. Tutti reati per cui dovrà rispondere all'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto.